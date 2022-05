Anitta se desnudó y mostró la marca de sol de su tanga para Vogue Brasil

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La reina del challenge de la colita, Anitta, se lo quitó todo y se desnudó para mostrar solamente la marca de sol de su tanga nada más y nada menos que para la portada de Vogue Brasil. Rara vez en esta revista aparecen modelos o personalidades sin ropa. Pero, en esta ocasión, la brasileña más influyentes de la industria de la música actual se despojó de todo tipo de prenda.

“Nuevo álbum, escenario principal en Coachella, artista más escuchada en Spotify Brasil, top 2 en Billboard Global, show en el GP de Miami y portada de Vogue Mayo: Anitta llegó a la cima tras romper un camino nunca antes recorrido por otra artista de Brasil”, es lo que escribió la revista a tiempo que acompañó la publicación de la imagen desnuda de Anitta. View this post on Instagram A post shared by Vogue Brasil (@voguebrasil)

La cantante, que además dice todo sin filtro y sin miedo al qué dirán, dejó ver su marca de sol de la mínima tanga con la que Anitta no solo se broncea sino que también canta y menea la colita como parte de sus grandes retos. “No quería cantar solo para ganar dinero, quería un propósito. Y saber que las cosas cambiaron después de mí”, es parte de lo que se puede leer en Vogue Brasil. View this post on Instagram A post shared by Vogue Brasil (@voguebrasil)

Además, la cantante toca los temas más importantes para ella y que no todo el mundo habla con la frontalidad con la que Anitta lo hace. Machismo, racismo a los hispanos, sus orígenes humildes y por supuesto, su bisexuaidad. Misma que también le reconoció en su momento a Lili Estefan en el Red Talk Table de Facebook Watch. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Anitta, quien cuenta con 62 millones de seguidores en Instagram, se presentó recientemente en el famoso festival Coachella 2022, donde miles de personas bailaron al ritmo de su contagioso hit viral “Envolver”. También se dejó ver en una de las alfombras más importantes del mundo de la alta costura, la Met Gala 2022. A la misma acudió atendiendo la invitación de Anna Wintour, editora de la revista Vogue enfundada en un lujoso y glamoroso vestido de Jeremy Scott para a firma Moschino. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

La artista se deja ver frecuentemente en colaboraciones con importantes marcas de lujo como Fendi o Versace, pero Anitta eligió para la portada de Vogue su traje más real sin dejar nada a la imaginación, mostrando la marca de sol de su tanga.

En la entrevista Anitta, revela que su propósito ha sido siempre no ser una más del montón, llevar un mensaje y tener un propósito usando su música para transmitir un mensaje poderoso. La cantante brasileña ha comentado que quiere poner sus redes al servicio del público para hacerse eco de causas comunes a todos. Sobre todo aquellas que necesitan visibilidad tales como medioambiente, política y feminismo.

La intérprete de “Gata” sigue disfrutando al máximo de sus éxitos como cantar y perreó al lado del rapero Snoop Dogg y DJ Diplo. Su reto de colita lo han hecho desde Becky G hasta Eduin Caz de Grupo Firme. Es sin duda una de las latinas del momento que continúa dando pasos agigantados en su ascendente carrera.

