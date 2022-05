Con atrevidos bikinis Ninel Conde, Maribel Guardia y Aleida Núñez, entre las mamás más sexys del espectáculo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Las famosas festejaron el Día de las Madres al lado de sus seres queridos, pero ser mamás no les ha quitado lo sexys y lo han presumido a través del tiempo en atrevidos bikinis, en sus redes sociales, como Ninel Conde, Maribel Guardia y Aleida Núñez entre otras.

Y es que estas famosas, además de ser mamás, les encanta presumir lo bien que se ven a su edad, no es que sean muy grandes, pero sí están maduras en todo su esplendor.

Maribel Guardia, sexy abuelita a sus 62 años

Maribel Guardia, no solo es una atractiva mamá, sino también una sexy abuelita a sus 62 años, puede presumir su abdomen cuadrado y sus pronunciadas curvas en bikini.

Este 10 de Mayo, Día de las Madres, Maribel Guardia compartió una foto junto a su también famoso hijo Julián, fruto de su relación con el fallecido cantante Joan Sebastian; su nieto y su nuera.

“Y así mi día de la madre. Bendecida con esta bella familia, que Dios acompañe a todas las mamás , y a todas aquellas que han formado grandes seres humanos sin ser su madre biológica @julian_f.f @marco_chaconf @josejulianfg @imeldagarzatunon”, escribió en su cuenta de Instagram la bella costarricense.

Pero también ha compartido imágenes con ropa muy sexy, incluso comenzó el año con un llamativo bikini azul.

Ninel Conde una exuberante mamá

Y qué decir de la atractiva Ninel Conde, mejor conocida como “Bombón Asesino”, que a sus 45 años puede presumir de tener uno de los cuerpos más atractivos del medio del espectáculo

Ninel Conde es madre de Sofía, de 25 años, fruto de su amor con el actor mexicano Ari Telch; y Emmanuel Medina, de 7 años, con quien tuvo durante su relación con el empresario Giovanni Medina.

A Ninel Conde la vimos recientemente en el programa de Univision “Tu Cara me Suena”, donde conquistó a los jueces y al público. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

Pero también las hemos visto en atractivos bikinis que enmarcan su bien delineado cuerpo a través de las fotos que publica en su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

Aleida Núñez una mamá muy sexy

Aleida Núñez no se queda atrás, ya que a sus 41 años puede presumir su bien torneada figura.

La actriz y cantante mexicana es madre de Alexander Glogovsky Núñez, de 7 años. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

