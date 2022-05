Kourtney Kardashian y Travis Barker giraron órdenes de no revelar detalles de su matrimonio

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La “momager” como le llaman a Kris Jenner, mamá de la dinastía Kardashian – Jenner, ha prometido no soltar prenda sobre el próximo matrimonio de Kourtney Kardashian y el baterista de Blink 182, Travis Barker, pues los mismos giraron instrucciones de no dar detalle alguno de la boda. Recordemos que estos se comprometieron a finales del año del pasado, cuando el rockero le dio un anillo a la hermana mayor de Kim Kardashian en la playa y en le medio de un corazón de rosas.

Recientemente Kourtney Kardashian y Travis Barker se casaron en una boda que, a efectos legales, no tiene validez, pues no poseen licencia de matrimonio. Esto lo hicieron con un imitador de Elvis Presley en una capilla de Las Vegas a horas de haber salido de la presentación del Grammy 2022, donde el baterista se destacó con tremenda presentación. Aunque son los preferidos en las redes sociales, nada se sabrá del matrimonio de los tórtolos.

A Kris Jenner, mamá de Kourtney Kardashian se le preguntó por los detalles del matrimonio. Ya sabemos que siempre es la que se encarga de todo, literalmente de ¡absolutamente todo!. La misma dijo que no puede decir ni una palabra de la boda. Al parecer, esto le traería un inconveniente con Kourt y Travis Barker. Además, seguramente el magno evento seguramente aparecerá en el nuevo show de Hulu de la familia “The Kardashians“. View this post on Instagram A post shared by The Kardashians (@kardashianshulu)

Tras reír sin remedio, Kris Jenner dijo a la revista People: “He jurado mantener el secreto. Si digo una sola cosa sobre la boda me voy a meter en problemas. Me limitaré a sentarme en la parte de atrás y no voy a decir nada para evitar contratiempos”. Pero los fans no tiene que preocuparse porque la historia completa de Kourtney y Travis saldrá en el reality. Así como supuestamente el ex de la misma, Scott Disick, y el nuevo novio de Kim, Pete Davidson. View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian)

“Cuando ves a la gente pasar por todas esas cosas y evolucionar… Nuestro programa puede transmitir cosas diferentes según la persona que lo vea. Pero espero que ante todo sea inspirador, que la gente se quede con la idea de que nuestra familia es una en la que hay mucho amor, que todos nos queremos”, dijo Kris sobre el matrimonio de Kourtney Kardashian y Travis Barker. View this post on Instagram A post shared by Kourtney ❤️ (@kourtneykardash)

Sigue leyendo:

Travis Barker se tatuó en honor a Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters y Kourtney Kardashian no se separó de él

Kourtney Kardashian viste hilo dental y Travis Barker le agarra el trasero mientras hacen video con el celular

Ayuno sexual de Kourtney Kardashian y Travis Baker surgió efecto y se “devoraron” en público

Kourtney Kardashian ha entrado en la menopausia debido a su tratamiento de fertilidad

Kourtney Kardashian decidió someterse a un “ayuno sexual” para hacer más intensa su relación con Travis Barker