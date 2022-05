Yalitza Aparicio posa en bikini en la playa y dice que a veces le da pena compartirlas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La mexicana Yalitza Aparicio es un orgullo para todos los mexicanos. Su talento, ejemplo, lucha y humildad han sido aplaudidos por muchos en el mundo. Sin embargo, una minoría a veces la atacan por su apariencia física, por su origen indígena o como ha dicho, por su ropa. Sin embargo, ahorita la estrella de la película Roma compartió una imagen en Instagram, donde posa en bikini e incendia las redes sociales con sus atributos y con un poderoso mensaje al tiempo que confiesa que a veces le da pena compartirlas.

“Cada vez que tengo este tipo de fotos, me da pena compartirlas, por comentarios que surgen …pero siempre hablo de amor propio..y la verdad es que me amo tal como soy. Además, soy la versión más joven del resto de mi vida”, fue el poderoso sentido mensaje de escribió Yalitza Aparicio en su cuenta de Instagram al tiempo que dejaba ver su cuerpo en bikini. View this post on Instagram A post shared by Yalitza Aparicio Martínez (@yalitzaapariciomtz)

Son tres fotos y en todas se tiene que empoderar su belleza. Hay que decirlo, por muy chaparrita, Yalitza Aparicio tiene un cuerpazo y además tonificado. Sin embargo, siempre es noticia cuando se le ve mostrando, pues no es el contenido que por lo general comparte en redes. Como buena profesora, la actriz comparte mensajes de empoderamiento hacia a la mujer y todas las actividades en las que se involucra por resaltar su orgullo azteca. View this post on Instagram A post shared by Yalitza Aparicio Martínez (@yalitzaapariciomtz)

Hace poco estuvo en Dubai como una de las grandes invitadas en el 15 aniversario de Cartier Women’s Initiative. Ahí fueron varios de los podcast en español más escuchados en iTunes y en Spotify. Entre ellos el del influencer mexicano Juanpa Zurita. En el mismo Yalitza Aparicio habló de temas que no había hablado antes como el bullying que ha sufrido o las críticas por su forma de vestir. También la elección que tuvo al pasar casi del anonimato al estrellato. View this post on Instagram A post shared by Yalitza Aparicio Martínez (@yalitzaapariciomtz)

Sin duda alguna, Yalitza Aparicio es un orgullo de mujer latina que no piensa cesar en su lucha por lograr cada vez más espacios como inmigrante, mujer y por supuesto, mexicana.

