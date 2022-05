Alicia Machado llegó mostrando el hilo dental a “La Casa de los Famosos 2”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Alicia Machado ganadora de la primera edición de “La Casa de los Famosos” regresó triunfal al lugar donde todo comenzó. La vimos entrando en hilo dental y llegó para encender las luces de la casa que ella misma apagó al ganar la competencia.

La mesa está servida y la casa donde convivirán los nuevos participantes del reality de la cadena Telemundo, La Casa de Los Famosos 2, fue redecorada con una invitación especial a la que dio más de qué hablar en la primera edición y ganadora, Alicia Machado. Muy segura de sí y como hemos visto últimamente llegó mostrando el hilo dental con un vestido transparente color dorado. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

La polémica actriz, cantante y conductora venezolana Alicia Machado llegó con su cuerpazo, que cosechó en parte ahí, a “La Casa de los Famosos 2” para dar la bienvenida. Ahí expresó sus mejores deseos a los nuevos participantes de lo que se espera vuelva a ser el show con mayor rating de la televisión de habla hispana en los Estados Unidos. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Así realizó su entrada triunfal llena de nervios y mucha emoción. De esa forma se dio inicio a la primera gala del programa que reúne a grandes celebridades del entretenimiento hispano tales como: Julia Gama, Lewis Mendoza, Nacho Casano, Mayeli Alonso, Osvaldo Ríos, Rafael Nieves, Salvador Zerboni, Niurka Marcos, Laura Bozzo, Potro, Brenda Zambrano, Toni Costa, Natalia Alcocer, Daniella Navarro, Eduardo Rodríguez, Ivonne Montero y Juan Vidal. Mismos que estratégicamente se medirán para llegar al final de la polémica competencia. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Alicia Machado ofreció un mensaje lleno de optimismo a todos los participantes y deseando amor, bendiciones y alegría para todas las familias que disfrutan del programa. Siendo muchas parte del público que la apoyó a ella para convertirse en la primera ganadora de este programa. Acto seguido, se pudo ver la llegada de los famosos uno a uno. Desde ya sabemos que muchos de ellos darán muchísimo de qué hablar porque: “Esta telenovela de la vida real apenas comienza”. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

La cadena Telemundo generó muchas expectativas respecto a los participantes de esta nueva edición y logró un pull variado de participantes que llegaron llenos de ilusión a cumplir el objetivo de ganar $200 mil dólares. View this post on Instagram A post shared by Alicia machado fan club (@clubdefanaliciamachado)

Alicia Machado se dedicó a compartir en sus redes sociales el “momento a momento” desde que iba en camino al estudio donde se graba “La Casa de los famosos 2” en la Ciudad de México. Luego apareció enfundada en un sexy traje naranja con apliques de cristales que dejaba ver la silueta de su hilo dental. Las transparencias no dejaron nada a la imaginación. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado News (@amachadonews)

Sigue leyenda:

Alicia Machado busca novio y quiere que el próximo no sea del mundo artístico

Alicia Machado se quita el brasier para lucir sus senos y mandar mensaje de empoderamiento

En tanga de hilo, Alicia Machado presume su figura al posar junto a un ventanal

Alicia Machado y Niurka Marcos juntas pero no revueltas en La Casa de Los Famosos 2

Alicia Machado acaricia y contonea su cuerpo mientras modela la “faja perfecta” en Instagram