Francisca Lachapel le dedica emotivo mensaje a su esposo con canción de Camila: “Todo cambió contigo..”

Hace apenas unos días, muchos rincones se conmovieron con la boda de la presentadora de Univision Francisca Lachapel. Ahora la dominicana ha compartido un video que resume el momento de felicidad que vivió con un emotivo mensaje a su esposo Francesco Zampogna en canción del agrupación Camila. Sin embargo, ella no pudo evitar llorar con sus compañeros de Despierta América y ha confesado la vida difícil que tuvo y cómo, por su condición humilde y por ser una mujer de color, no se le tenía permitido vivir estas alegrías y mucho menos casarse con un hombre como así.

Tres años se tomó Francisca Lachapel, que ya no es Lachapel pues cambió su apellido pero es como el mundo virtual y sus fans la identifican, para preparar su boda. Sin embargo, el recordar lo que fue el evento la hizo derrumbarse en llanto. Describió el momento en que ella caminaba al altar de la mano de su madre: “Era una manera de yo decirle a ella que todo lo que hizo por nosotros valió la pena. Para mi mamá fue muy duro echar su familia adelante y ella fue una mujer que sufrió mucho…”, esto mientras sus compañeros de Despierta América quedaban mudos y muy conmovidos por la valentía de la dominicana.

La ex ganadora de Nuestra Belleza Latina habló de cómo perdió a su papá a los cinco años y todo lo que vivió después. Pero siempre su mamá dio la batalla a la vida y entregó todo de sí para hacer de sus hijos personas de bien. Esto lo ha contado Francisca Lachapel en múltiples entrevistas. Sin embargo, la conductora estrella de Univision confesó cómo muchas de las cosas que ha vivido no estaban permitidas para una niña como ella: “…Y me acuerdo como muchas veces… Casarme con un hombre así eran cosas que a mí no se me permitían y de repente tener todo en ese día… Ver la unión de su familia, de la mía, unidos todos como celebrando el amor”. Pero ahora, donde la emoción del momento ha mermado un poco rindió un merecido tributo a su esposo Francesco Zampogna con un mensaje emotivo y lleno de amor: “Todo cambió contigo @franczampogna como siempre lo soñé y un poquito más ¡Gracias Dios!” al ritmo de Camila. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

Recalcó que no llora de tristeza sino de felicidad y cuenta cómo su mamá le mantuvo vivo el sueño de una mejor vida: “Mija a nosotros nos pasarán cosas bonitas algún día, qué sé yo de los mismos Estados Unidos, con quién te ibas a casar… Nos mirábamos mucho, todo el tiempo nos mirábamos y nos acordabamos de esos momentos y nos decíamos o sea lo logramos. Dios ha sido muy bueno conmigo y con mi familia…”, dijo Francisca Lachapel en medio de lágrimas. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

Además fue describiendo sus momentos preferidos durante la boda en República Dominicana. Sus preferidos fueron sin duda muchos con su mamá. Agradeció a Dios todas las bendiciones que ha recibido para sus seres queridos. También dio una palabras de amor a sus compañeros y a sus fans. Sin duda la presentadora inundó de amor las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

Mientras su amigo y fashionista de Univision, Jomari Goyso, compartió todos los detalles del matrimonio. Desde los más divertidos hasta los más secretos y el público se maravilló con el evento y con el amor de amigos de este par. Sin duda fue un lindo e inolvidable momento para todos. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

