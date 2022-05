Chiquis Rivera se baña en miel y se corona como la “Abeja Reina”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Chiquis Rivera no le pierde pista a sus “secuaces” Becky G y Karol G. No ha terminado su Abeja Reina Tour cuando ya se coronó como una, literalmente. ¿Dónde? En la sesión de fotos del cover de su álbum que lleva el mismo nombre y que desde hoy estará disponible para todos sus fans. Además de dar a conocer días atrás algunos de los tracks del mismo, la hija de Jenni Rivera dio un abreboca de lo que podrán ver y escuchar. Las imágenes estuvieron a cargo del reconocido fotógrafo y director audiovisual, Emilio Sánchez, con quien además mantiene una relación sentimental desde hace un año apróximadamente.

Un Chiquis Rivera muy sensual, más de lo normal, ya sabemos que es sumamente explosiva cuando maneja sus destrezas en armas de seducción. Pero aquí jugó a la imaginación de todos los caen rendidos a sus pies de una manera más artística y hasta arriesgada. Todo por sus “abejitas” que la siguen y apoyan. La exponente del regional mexicano derramó miel sobre su piel casi dorada y con una corona en la cabeza de medio lado, Chiquis Rivera dejó ver lo que fue parte de la sesión de fotos de su próximo álbum “Abeja Reina” y los pormenores muy agradables de la misma. El lanzamiento es hoy 12 de mayo a las 6 pm P.T. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Además de esto, Chiquis Rivera recientemente también realizó otra campaña temática y muy particular en materia estética, pero que tuvo una increíble direccion arte. El lanzamiento de unas nuevas sombras y un labial para su marca BE Flawless Cosmetics junto a la experta en belleza e influencer en sociedad con Estrella Aesthetics, donde se vistieron de Barbie y se metieron en una caja de muñecas gigante. View this post on Instagram A post shared by BE FLAWLESS COSMETICS (@beflawlesscosmetics)

Con latex y lycra, Chiquis también modelo en las diferentes versiones de la promoción. Esto sin mencionar su éxito presentando en Los Latin American Awards. A pesar que su ex Lorenzo Méndez, con el que tiene una batalla legal actualmente por su divorcio estuvo en primera fila, lo hizo muy increíble y así lo reseñaron distintos medios de comunicación y lo certificaron sus fans. View this post on Instagram A post shared by BE FLAWLESS COSMETICS (@beflawlesscosmetics)

Justo en los Latin AMA’s 2022 vistió un hilo dental tan alto que se percibía a distancia y también hay que decirlo: ¡Está más flaca!. Lo cierto es que dejó a muchos con la quijada en el suelo en los premios que organiza la cadena Telemundo al cantar lado de Ozuna, Farruko y Black Eyed Peas.

Chiquis Rivera hace el lanzamiento de este álbum al tiempo que se encuentra inmersa en su Abeja Reina Tour que la está llevando por varios rincones de los Estados Unidos. Por otro lado, no ha pasado mucho desde que estrenó su reciente éxito “El Honor”, donde deja ver todo el coraje que siempre se le conoció, según su propia familia, a su mamá Jenni Rivera.

