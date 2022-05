Conoce la pintoresca casa de Mon Laferte que ella misma decoró en un momento de ansiedad

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Chilena por nacimiento, pero mexicana por elección, la cantante Mon Laferte radica desde los 12 años en territorio azteca, donde ha construido -con el pasar de los años- una exitosa carrera musical y como artista, habilidad que, incluso, la llevó a contar con su propia tienda de arte en el pueblo de Tepoztlán, ubicado una hora de Ciudad de México.

La facilidad que tiene con la pintura y el pincel no solo la ha plasmado en sus gustados oleos, sino que también en la decoración de su pintoresca casa.

En enero de 2020, la mamá del pequeño Joel decidió poner manos a la obra y comenzó con la transformación de la fachada de su acogedora residencia.

“Pintando un ratito, por cierto tengo un regalo para la CDMX con respecto a la pintura”, escribió la intérprete ‘Tu Falta de Querer’ en una fotografía que la muestra en la parte más alta de la escalera, mientras decoraba las trabes y columnas del exterior de su casa.

Meses después, debido a la ansiedad que le produjo estar encerrada por el COVID-19, Mon Laferte optó por ponerse a pintar toda su casa, pero no lo hizo con los diseños convencionales, sino que cada pared la adornó con espectaculares murales. View this post on Instagram A post shared by mon laferte (@monlaferte)

“Soy un poco ansiosa, entonces siempre estoy haciendo cosas. Me cuesta mucho descansar, entonces llegó el encierro y pinté mi casa por fuera, con un montón de monitos, parece como jardín infantil porque tiene muchas figuritas y me puse a pintar como loca. Ya tengo toda la casa pintada y por dentro puse las puertas de colores”, confesó la cantautora en entrevista con el periódico mexicano El Universal. View this post on Instagram A post shared by mon laferte (@monlaferte)

Además de presumir sus pintorescas paredes, la pareja de Joel Orta también nos ha llevado a conocer algunos rincones de su hogar, los cuales llaman la atención por sus muebles antiguos y rústicos

Cocina

Su cocina, que es algo pequeña, está equipada con alacenas de color café y con electrodomésticos de acero inoxidable. View this post on Instagram A post shared by mon laferte (@monlaferte)

Comedor

Su comedor, que está decorado con decenas de obras de arte, está conformado por un trinchador y por una mesa redonda para ocho personas, la cual no solo es utilizada por la celebridad para comer, sino que también para cantar en compañía de sus amigos. View this post on Instagram A post shared by mon laferte (@monlaferte)

Sala

La sala, ubicada justo a un costado del comedor y de la escalera de caracol que conecta con el segundo piso, fue mostrada por Mon Laferte cuando grabó, desde la comodidad de su casa, el tema ‘La Gata Bajo la Lluvia’.

Oficina

Fiel a su estilo, su oficina no es como cualquier otra, al no estar conformada con los escritorios y sillas de oficina tradicionales, sino que cuenta con una silla que va ad hoc con la temática de su casa, así como con un colorido cuadro del simpático Topo Gigio. View this post on Instagram A post shared by mon laferte (@monlaferte)

Sala de piano

Como toda casa de músico, el piano y los instrumentos musicales no pueden faltar en el hogar de la intérprete de ‘Mi Buen Amor’. View this post on Instagram A post shared by mon laferte (@monlaferte)

Recámara

Su recámara no es precisamente muy amplia, al solo contar con espacio para una cama grande con ropa de cama morada y no tiene cabecera.

Sigue leyendo:

Adele presume orgullosa a su novio y la lujosa mansión que le compró a Sylvester Stallone

Venden en 5,100,000 de dólares la casa flotante que perteneció al fallecido David Bowie

Conoce por dentro la casa donde Mark Zuckerberg creó Facebook y que hoy está a la venta

Video: Khloé Kardashian presume asombrada los lujos de la nueva mansión de Kris Jenner