Fabián Ríos al desnudo: “Necesitaba sanar tanto vicio que uno adquiere con la historia cuando es tan dramática”

Exclusiva

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Fabián Ríos comenzó una nueva aventura en ‘Hasta que la Plata Nos Separe’, es ‘El Dandy’, un personaje fresco, pícaro, seductor y muy cómico. Algo que el actor colombiano nos confiesa que necesitaba a gritos.

¿Por qué? Porque los cuatro año de Albeiro en ‘Sin Senos No Hay Paraíso’ y ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’ lo dejaron emotivamente cargado más de lo que imaginó. En una entrevista íntima y exclusiva, Fabián nos dice: “Necesitaba sanar tanto vicio que uno adquiere con la historia cuando es tan dramática”.

-De Alberio a un ‘Dandy’ en “Hasta que la plata nos separe’…

Fabián Ríos: Es demasiado espectacular este personaje, me hacía falta divertirme tanto en una historia, y de verdad me estoy disfrutando mucho con este Dandy, mes está dando la posibilidad de hacer lo que quiera, no solamente un guión, obviamente, haciendo alusión a lo que se lee, sino poder disfrutar, hacer ríe mucho, tiene unos ingredientes que les va a encantar mucho a los hombres, sobre todo solos. Qué más bacano en la vida que uno ir al trabajo, hacer una historia como estas, y reír en principio y salir riendo… Yo llego a mi casa riendo, y eso es algo que a mí no me pasaba hace mucho tiempo, y lo estoy disfrutando como un niño, estoy feliz.

-Vienes de mucho drama, de personajes muy fuertes, y muy duros ¿cómo pasas a algo más fresco?

Fabián Ríos: Yo pienso que es como un proceso que deje caminar solo, tan pronto termine “Sin Senos Sí Hay Paraíso” a los 3 meses hice una serie que se llamó “100 Días Para Enamorarnos”, y ahí igual venía con una carga también dramática fuerte, porque era un personaje también con una hija adolescente, y todos estos problemas que conlleva, y paré, precisamente, un día antes de la pandemia, el 9 de marzo el 2020. Salió perfecto, porque dije: “Voy a estar tranquilo, voy a dedicar mi tiempo a lo virtual, a mi campo empresarial, a mi familia”…

Fueron pasando los días, los meses y me fui calmando, me fui tranquilizando, y uno también necesita sanar, yo necesitaba sanar tanto vicio que uno adquiere con la historia cuando es tan dramática, y ya un día me levanté en media de espejo y dije, voy a empezar a hacer algo y me fui, hicimos una película… Yo simplemente estaba tranquilo, iba a empezar una gira por todo el mundo, y decidimos parar para hacerlo porque cuando lo vi, lo leí, me enamoré, un personaje bacano, no he visto una sola escena triste del Dandy, al contrario. He visto las 2 escenas más tristes que ha tenido es el cambio que tiene en su vida anterior a la nueva vida que el va a tener, como todos los seres humanos tiene una lección de vida y eso fue también lo que me enamoró.

Disfrutar en este almacén de carros, con mis amigos, con mis compañeros, estar riéndome, me voy a almorzar riéndome, me llegó la noche riéndome, cuando ya dicen fuera del aire digo: “¿Ya, ya o sea ya terminó el día?, ¿ya se terminó el mes?, ¿ya se terminó?, ¿qué está sucediendo?”… Está sucediendo que me estoy disfrutando lo que estoy haciendo, y que volví a ratificar porque Dios me dio este talento, porque Dios me ha ayudado a atender este amor por interpretar, y el Dandy me devolvió ese amor que de verdad me hacía falta ratificar, y estoy absolutamente contento, de verdad demasiado contento es como si el Dandy hubiera nacido para mí.

El elenco de ‘Hasta Que La Plata Nos Separe’ de Telemundo. / Foto: Telemundo

-Construir un personaje fresco no significa que no conlleve trabajo, a veces hacer reír cuesta más que drama, ¿cómo lo preparaste?

Fabían Ríos: Es más difícil, en el drama hay ingredientes que son mucho más fáciles de abordar, pero en la comedia no, en la comedia o haces reír o no haces reír, es así, y no se trata que esto sea una comidilla o que esto sea simplemente una serie que hace reír, es una historia maravillosa que además hace reír, por las cosas que pasan los personajes. Son tantas las cosas que le pasan al Dandy y su entorno, qué es difícil no reír. Su forma de hablar, su convencimiento de que la forma como él habla es correcta, y eso nadie se lo quita, sus cursos de inglés que ya ante la gente él habla inglés y no es verdad, su pronunciación, que a veces la pronunciación es terrible pero para él es correcta, su forma de pensar hacia las mujeres para él es una verdad absoluta y está equivocado, hasta que llega el amor verdadero y demuestra lo contrario. Es una tragicomedia espectacular de cada uno de los personajes, que va a llevar a la gente a enamorarse.

-¿Cómo es volver a trabajar con Carmen Villalobos?

Fabían Ríos: Yo soy el Dandy y las circunstancias me hacen gozar este personaje, no importa quién esté a mi lado, lo importante es que lo estamos disfrutando todos, y es maravilloso trabajar con mis compañeros, la paso súper bien. Bauticé al equipo que me rodea como ‘La Manada’ porque de verdad lo somos, somos como una manada y nos cuidamos, nos protegemos, aportamos el uno al otro… Obviamente sí venía de interpretar a Albeiro, y obviamente pues Albeiro y Catalina (Carmen Villalobos) siempre fueron como el amor de la juventud, etcétera, pero ya en este campo con el Dandy, pues me da otra oportunidad para jugar, y ahí es donde se prueba el hierro, el fuego, cuando uno se da cuenta si era simplemente un Albeiro y punto final o ahora va a ser un grande y un punto y seguido.

Carmen Villalobos y Fabián Ríos en una de las escenas finales de “Sin senos sí hay paraíso 3”

-¿Crees que el público podrá hacer el cambio, dejar de ver a Alberio?

Fabían Ríos: Desde el primer capitulo, desde el primer parlamento, es un personaje absolutamente diferente. Es que es una historia muy linda, yo creo que hasta la tragedia que hay en la historia uno se ríe. Aquí la última palabra la va a dar el público tanto en Estados Unidos como en Colombia.

–Al comienzo dijiste que necesitabas tiempo para sacarte los vicios y sanar ¿qué era lo que necesitaba sacar y qué purificaste?

Fabián Ríos: Lo que pasa es que llevaba cuatro años haciendo un mismo personaje, con un drama absoluto, que ya llegó un momento donde yo creía que no hay más, no voy a poder hacer más, ya era demasiada carga a nivel emocional, y esta pandemia para mí fue una bendición de Dios, con todo el respeto para los demás que han sufrido, por supuesto yo también la sufrí, pero en lo que a mí respecta a nivel profesional me dio un respiro maravillo, que hoy me tiene al otro lado de la orilla, de pie, tranquilo, me tiene interpretando un personaje que después de este me da la posibilidad de hacer muchos más, el reto es simplemente decirle a la gente gracias por haber amado a Albaeiro, y por favor miren al Dandy que también los va a enamorar.

-¿Qué descubriste de Fabián en ese tiempo de purificar?

Fabían Ríos: La tenacidad, hay que tener mucha tenacidad, me preocupaba mucho mi familia, y siempre estuve pendiente de ellos, y sigo estaba pendiente de ellos, como león con su manada, me discipliné mucho más, leí demasiado, entrené demasiado, aprendí a alimentarme, no deje de caer mi cuerpo, mi alma en la ansiedad.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA A FABIÁN RÍOS EN VIDEO:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Reunión de ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’ en ‘Hasta Que La Plata Nos Separe’ con Fabián Ríos y Carmen Villalobos

•Así se graba ‘Hasta Que La Plata Nos Separe’, la nueva telenovela estelar de Telemundo

•‘Hasta Que La Plata Nos Separe’ ya tiene fecha de estreno en Telemundo con el regreso de Carmen Villalobos