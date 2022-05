Mayeli Alonso da detalles de Belinda y Lupillo Rivera en La Casa de Los Famosos 2

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A pesar que el inicio de La Casa de Los Famosos 2 fue muy emotivo. Los Hijos de Niurka dieron unas sentidas palabras, la primera ganadora Alicia Machado también, etc. No hay duda que, en la convivencia, ya comenzaron a dar rienda suelta sus personalidades. Mayeli Alonso contó que conoció a Belinda cuando andaba de romance con Lupillo Rivera.

“… Ella (Belinda) fue a la casa. Mi hija la conoció y todo… Acabó la historia porque… Lupillo es cab*** no crean… él la tomó a ella así como ella lo tomó a él… Ese güey andaba viviendo el momento… Sí, pero ese güey se tatúa de todas. Después de mí anduvo con mi mejor amiga… sí, anduvo con una de mis mejores amigas y se la tatuó también… A mí en el alma….”, terminó respondiendo Mayeli Alonso ante la pregunta de Niurka Marcos sobre en dónde se había tatuado Lupillo Rivera su nombre. La ex participante de “Rica, Famosa, Latina” se notó tranquila y hasta desinteresada del tema sobre Belinda. Lo que sí dijo fue qué hizo con e anillo de compromiso que le entregara el padre de sus hijos en el pasado. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Hace no mucho y antes de que se hiciese oficial que Mayeli Alonso entraría en La Casa de Los Famosos 2 habría dejado escapar su participación en el reality de Telemundo durante un “Live” en Instagram. En el mismo hizo varias confesiones y una de ellas fue que actualmente tiene una relación cordial con Lupillo Rivera. También reveló que tenían un intermediario por el que se comunicaron durante momentos tensos, pero que ella también lo hace por respeto a la pareja de su ex.

Por lo pronto, Mayeli dejó entrever que su faceta como empresaria se expandirá más, pues piensa sacar una línea de ollas. Recordemos que ya tiene una de maquillaje al igual que su hija Anaya Rivera y también otra muy exitosa de suplementos. No en vano se ve increíble. Por otro lado, no se sabe si de forma sarcástica, le respondió a un seguidor que se estaba haciendo un tratamiento de fertilidad para tener un hijo.

Por lo pronto, la vedette cubana Niurka Marcos llegó de muy ánimo y revelando intimidades de otros participantes. Tal es el caso de Osvaldo Ríos al que Niurka Marcos “dejó en la calle” al confesar que “se lo comió”, pero que el mismo le pidió que no dijera nada en aquel momento. View this post on Instagram A post shared by 𝔼 𝕊 ℂ 𝔸 ℕ 𝔻 𝔸 𝕃 𝕆 ✌︎︎ (@escandalo_o) Video tomado de la cuenta de Instagram @escandalo_o

Además, no perdió oportunidad de saludar a Laura Bozzo, quien se sintió un poco intimidada pero que no pudo escapar de los abrazos y efusividad de Niurka Marcos. Sin duda, La Casa de Los Famosos 2 dará de qué hablar mucho las próximas semanas. View this post on Instagram A post shared by La Mesa Caliente (@lamesacaliente)

