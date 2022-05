Niurka Marcos se “comió” a Osvaldo Ríos: “Es tremendo camón”, dijo en La Casa de Los Famosos 2

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La Casa de Los Famosos 2 comenzó y desde ya, una de las grandes personalidades que habitan el estudio de Telemundo, Niurka Marcos, lanzó de “las suyas”. La primera fue decir delante de los presentes que se había “comido” a Osvaldo Ríos. En la segunda abrazó a Laura Bozzo como si fuese “su amiga de toda la vida”.

“Yo me lo comí a él hace unos cuantos años”, dijo Niurka Marcos señalando a Osvaldo Ríos. El actor respondió levantando la copa de champagne y sirviendo más a sus compañeros: “Hay que brindar por eso”, dijo el protagonista de la exitosa novela de los ’90, “Kassandra“. Todos rieron a carcajadas, pues ya conocen muy bien que la vedette cubana no tiene filtro alguno para decir lo que piensa. Pero la cosa no queda ahí, también dijo: “Es tremendo camón… solo que en esa época era muy galán y todo de telenovela y toda la cosa y me dijo: -Mami que nadie se entere-…” View this post on Instagram A post shared by 𝔼 𝕊 ℂ 𝔸 ℕ 𝔻 𝔸 𝕃 𝕆 ✌︎︎ (@escandalo_o) Video tomado de la cuenta de Instagram @escandalo_o

Previamente Niurka Marcos había hecho su entrada triunfal a La Casa de los Famosos 2 y, mientras se abraza con los demás integrantes del reality de Telemundo, su archirrival Laura Bozzo veía de lejos un tanto incómoda. Recordemos que en el pasado Niurka ha comentado de la peruana. Sin embargo, sabemos que la ex participante de Rica, Famosa, Latina siempre opina de todo lo que acontece en el momento con algún personaje conocido. View this post on Instagram A post shared by 𝔼 𝕊 ℂ 𝔸 ℕ 𝔻 𝔸 𝕃 𝕆 ✌︎︎ (@escandalo_o) Video tomado de la cuenta de Instagram @escandalo_o

Laura Bozzo indicó a sus compañeros de La Casa de Los Famosos 2 que no pretende tener ninguna discusión con Niurka Marcos: “Mira yo mis enemigos los elijo y mis enemigos tienen que ser del Presidente para arriba. Niurka…. ¿Hay moscas?… Ella habla pestes de mí… Que si soy una vieja, que si soy una momia… Yo tampoco me quiero pelear con ella”. View this post on Instagram A post shared by Telemundo (@telemundo)

Sin embargo, la propia Niurka Marcos se le acercó a Laura Bozzo: “¡Muñeca, mueñca, muñeca ¿Tú creíste que te me ibas a escapar…?”, al tiempo que la abrazaba. La ex conductora de “Laura en América” y conocida como la “Señorita Laura” se dejó ver un tanto sorprendida. Pero al final, todos están ahí por un primer lugar y por $200 mil dólares que se lleve el que sobreviva a todo lo que suceda en las próximas semanas. View this post on Instagram A post shared by La Mesa Caliente (@lamesacaliente)

La noche de incio en la que por cierto, Alicia Machado llegó mostrando la tanga hilo dental sin desparpajo y luciendo el cuerpazo que se gasta a los ¡45 años!, Niurka Marcos lloró y dejó ver un lado que pocas permite escapar, pero que esa noche tenía una razón de peso para dejarlo aflorar: el amor por sus hijos. Si algo ha demostrado la cubana es que sin duda es una de las madrazas más padres de la industria del entretenimiento hispano. De hecho, varias veces ha sacado las uñas en los medios por alguno de sus retoños, así como en las redes sociales.

El hecho es que la cubana radicada en México recibió el apoyo, palabras de coraje y aliento de parte de la bella Romi Marcos, el carismático KiKo Marcos y por supuesto, el galán y actorazo Emilio Marcos. Niurka lloró de una manera muy honesta frente a su pilar más importante. Sin embargo, todos saben que es una apuesta ganada no será todo lo que verán de ella en La Casa de Los Famosos 2. View this post on Instagram A post shared by Telemundo (@telemundo)

Sigue leyendo:

‘La Casa de los Famosos 2022’: Niurka Marcos es la primera confirmada en reality show de Telemundo

Así es ‘La Casa de Los Famosos’, el hogar donde Niurka, Mayeli y Laura Bozzo echarán chispas

Romina, hija de Niurka Marcos, luce sus tatuajes y curvas con diminuto bikini

Niurka Marcos le dice envidiosa a Paulina Rubio por su falta de química con Alejandra Guzmán

Alicia Machado y Niurka Marcos juntas pero no revueltas en La Casa de Los Famosos 2