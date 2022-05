Así es la casa en Puerto Rico de Osvaldo Ríos, el ex que le rompió el corazón a Shakira

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El actor puertorriqueño Osvaldo Ríos, de 61 años y quien hace varias décadas le rompió el corazón a Shakira para dejarla despuntar en su carrera musical, posee una muy linda casa en San Juan, Puerto Rico, la cual presumió durante la etapa más crítica de la pandemia.

El también cantante, quien está nominado para salir de ‘La Casa de los Famosos 2’, nos ha llevado a conocer, por medio de su cuenta de Instagram, diversos detalles del acogedor hogar que tiene en la isla que lo vio nacer, aunque también nos ha mostrado la vida de lujos que lleva en Miami, Florida.

Por lo visto en diversas postales y en videos, su vivienda destaca por sus muebles y decoración antigua, lo que deja entrever que le gusta conservar los bienes que pertenecieron a sus antepasados. View this post on Instagram A post shared by Osvaldo Rios-Alonso (@osvaldoriosalonso)

Su casa también llama la atención por sus instrumentos musicales, los cuales tienen un lugar muy importante en su vida y en su trayectoria artística. View this post on Instagram A post shared by Osvaldo Rios-Alonso (@osvaldoriosalonso)

Su cocina es semicerrada y algo amplia. Está equipada con una alacena de color blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una isla central que utiliza para preparar exquisitos platillos boricuas. View this post on Instagram A post shared by Osvaldo Rios-Alonso (@osvaldoriosalonso)

Su sala de televisión está conformada por un gran mueble de madera, por una pantalla plana, por diversos artículos decorativos y por todo tipo de aparatos para tener una noche en casa como si se estuviera en el cine. View this post on Instagram A post shared by Osvaldo Rios-Alonso (@osvaldoriosalonso)

Su recámara, que es el rinconcito favorito de sus seguidoras, está compuesta por una cama grande con cabecera rústica de madera, por dos mesas de noche, por un tocador con espejo, por diversos cuadros, por una pequeña cruz y hasta por un atrapa sueños. View this post on Instagram A post shared by Osvaldo Rios-Alonso (@osvaldoriosalonso)

El área de jardín está conformada por una piscina con su respectiva área de spa, por estatuas, así como por varias plantas y árboles, siendo las palmeras las que se llevan los reflectores. View this post on Instagram A post shared by Osvaldo Rios-Alonso (@osvaldoriosalonso)

Sigue leyendo:

Venden antigua mansión de Ivana, exesposa de Donald Trump, en $72,900,000 de dólares

Conoce la pintoresca casa de Mon Laferte que ella misma decoró en un momento de ansiedad

Venden en $5,100,000 de dólares la casa flotante que perteneció al fallecido David Bowie

Conoce por dentro la casa donde Mark Zuckerberg creó Facebook y que hoy está a la venta