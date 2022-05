“Es hora de crecer”: Jomari Goyso cierra un ciclo y entre lágrimas se despide de su casa

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El presentador español Jomari Goyso, de 40 años, dio a conocer, por medio de un video publicado en Instagram, que decidió mudarse del penthouse que habitaba en el estado de Florida, pues ya no disfrutaba pasar tiempo ahí.

“Es hora de empacar otra vez y seguir mi destino. No tengo miedo al cambio, solo a estancarme. Es hora de moverme, de incomodarme y crecer. No se preocupen, ya he vivido en 12 casas diferentes y 7 ciudades”, fue el texto con el que Jomari acompañó su video.

En el video, con duración de más de tres minutos, el experto en moda explicó con mucha nostalgia lo que significaba para él desprenderse del sitio que consideraba su hogar y donde vivió grandes, pero también tristes momentos.

“Siempre he querido tener un santuario. Necesito sentirme protegido en mi casa, pero hay momentos en que mi casa se ha convertido en una fortaleza y eso para mí es peligroso porque las fortalezas te aíslan del mundo en que vivimos, te convierten en una persona que no escucha sus propios pensamientos, que no escucha su propio razonamiento. Esto ya se había convertido en una fortaleza, en la que me sentía aislado, protegido, de la que no quería salir tan fácil”, se sinceró Jomari en un fragmento de su video.

En el mismo material detalló que las mudanzas no son nada extrañas para él, pues ha vivido en 12 casas y en siete ciudades a lo largo de su vida, pero no por ello dejan de ser tristes y más porque te llevan a recordar a gente que, quizá, ya no esté contigo.

“Esta es la casa número 12 en la que he vivido en este periodo de mi vida, que tengo 40 años. Empacando y desempacando encuentras muchas cosas. Encontré cosas de gente que no está conmigo, que aún no he podido procesar, que aún no he podido asumir, que ya no la voy a ver más”, dijo muy conmovido el talento de Univision, mientras hablaba para la cámara rodeado de cajas de mudanza.

Su emotivo video concluye con Jomari haciendo un breve recorrido por su propiedad y agradeciendo a todos aquellos que lo han hecho sentir querido y que no está solo.

“Gracias por acompañarme en esta aventura, en esta aventura que es mi vida”, concluyó el actual colaborador de ‘Despierta América’.

¿Cómo es la fortaleza de la que Jomari Goyso logró escabullirse?

La fortaleza, a la que Jomari Goyso hace referencia, es el sitio en el que vivió los últimos años, donde pasó gran parte del encierro por el COVID-19 y donde siguió con su recuperación tras ser operado.

Cocina

La cocina de Jomari, quien también ha sido juez de ‘Nuestra Belleza Latina’, es abierta y algo pequeña, pero muy elegante. Está equipada con alacenas de color blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable y conn una isla, la cual suele ser utilizada para preparar los alimentos.

Comedor

Su comedor cuenta con una mesa, que combina elementos de madera y metal, con espacio para ocho personas, así como con una alfombra de tono vino de diseño muy original. Ahí también goza de una cantina, de algunas plantas y de un espejo con marco dorado. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

Sala

La sala está conformada por dos sillones con espacio para cinco personas, un sofá individual de tono café, un alfombra que combina los negros y los blancos, una mesa de centro de cristal y una televisión colocada sobre un mueble de madera. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

Recámara principal

En la planta baja también está la recámara principal, la cual cuenta con una cama grande, una cómoda, una televisión empotrada a la pared y dos burós de tono chocolate. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

Balcón

El balcón, cubierto con césped artificial, es uno de los lugares favoritos de Jomari debido a las espectaculares vistas que tiene desde ahí.

View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

