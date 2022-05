Esta es la casa a la que Nacho Casano regresará si es expulsado de ‘La Casa de los Famosos 2’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El actor y modelo argentino Nacho Casano, de 41 años, podría convertirse en el primer eliminado de ‘La Casa de los Famosos 2’, después de que en la primera nominación recibiera un total de 22 votos en contra, lo que lo puso en la tablita junto a cinco habitantes más, entre los que destacan Toni Costa y Laura Bozzo.

En caso de que la audiencia no lo perdone por el ‘comentario sexista’ que hizo sobre la brasileña Julia Gama y que enfureció a sus compañeros de aventura, el nacido en Buenos Aires podría pasar la noche del lunes lejos de la famosa casa ubicada en el barrio de Santa Fe, al poniente de Ciudad de México.

Contrario a varias de las celebridades que forman parte del reality show, quienes deberán tomar un vuelo para volver a casa, a Nacho solo le bastaría con tomar su vehículo y manejar cerca de media hora para llegar al hermoso apartamento que posee en el barrio de Nápoles, al sur de la capital mexicana.

Su hogar, que comparte con sus tres perros, cuenta con todo su estilo, con una importante colección de mates y hasta con su propio huerto.

Comedor

Su comedor, situado a un costado de la cocina, cuenta con una mesa y sillas de tono chocolate con detalles en gris, así como con un cuadro que decora su pared blanca.

Sala

Su sala, ubicada justo debajo de la escalera que conecta con el segundo piso, está compuesta por sofás de color gris, por una mesa de centro de cristal y por un cuadro de un colorido árbol. View this post on Instagram A post shared by Ignacio Casano (@nachocasano)

Gimnasio

El vivir en un apartamento no fue motivo para que Nacho Casano perdiera la figura que tanto lo caracteriza durante el cierre de gimnasios por el COVID-19, al habérsela ingeniado para montar un gym bastante completo en una de sus habitaciones. View this post on Instagram A post shared by Ignacio Casano (@nachocasano)

Desde su gimnasio tiene acceso a un baño, en el que se puede dar una ducha tras terminar su extenuante jornada de ejercicio. View this post on Instagram A post shared by Ignacio Casano (@nachocasano)

Recámara

Su recámara está conformada por una cama grande sin cabecera, así como por un espejo de cuerpo completo y por un librero de tono chocolate donde cuenta con algunos libros y con todo tipo de artículos decorativos. View this post on Instagram A post shared by Ignacio Casano (@nachocasano)

Su dormitorio es completado por unas mesas de noche de madera, por una televisión empotrada a la pared y por un escritorio con su respectiva silla de oficina. View this post on Instagram A post shared by Ignacio Casano (@nachocasano)

Huerto

Su huerto, montado en la zona de balcón, es uno de los espacios estrella de su apartamento, pues lo tiene muy bien ordenado y cuidado. View this post on Instagram A post shared by Ignacio Casano (@nachocasano)

Desde su balcón tiene unas hermosas vistas de Ciudad de México, al poder apreciar a lo lejos la majestuosidad del World Trade Center, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. View this post on Instagram A post shared by Ignacio Casano (@nachocasano)

¿Creen que Nacho Casano ya dormirá el lunes en su apartamento de la Nápoles o son de los que piensan que aún pasará varias noches en ‘La Casa de los Famosos 2’?

