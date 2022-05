¿No confían en el talento mexicano? Los tres futbolistas aztecas a los que perjudicaron sus carreras en España

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La liga de España es catalogada como una de las mejores del mundo. Los equipos españoles demuestran constantemente su poderío en torneos internacionales. Es un sueño cumplido llegar a LaLiga, pero ganarse un puesto en un equipo es una tarea que algunos mexicanos han tenido pendiente. En el último tiempo, los futbolistas aztecas no han tenido mucha suerte en su aventura por el fútbol español.

Claramente, hay jugadores que se saltan esta norma: Andrés Guardado, Néstor Araujo y Héctor Herrera, aunque este último también sufrió la falta de confianza de Diego Simeone. Pero el problema parece estar con los jóvenes futbolistas mexicanos que llegan a España como su primer gran salto en Europa. Los aztecas se han visto infravalorados y al menos tres han sido perjudicados en esta temporada.

José Juan Macías

“JJ” llegó al fútbol de España con una mochila llena de ilusiones. Sus aspiraciones lo llevaron a rechazar su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la selección mexicana. El mexicano buscaba adaptarse al Getafe. En principio vio algunos minutos, pero un cambio de técnico lo relegó al banquillo de suplentes y su vuelta a Chivas de Guadalajara. Macías terminó su pasantía en España con 221 minutos dentro del campo, pero sin ningún gol. View this post on Instagram A post shared by Jose Juan Macias Guzman (@jjmacias9)

Diego Lainez

A diferencia de Macías, Diego Lainez si asistió a los Juegos Olímpicos, pero regresó al Real Betis con una lesión. Mientras se recuperaba, el mexicano perdió mucho terreno en la plantilla y su puesto no lo pudo recuperar durante la campaña. El ex Águilas del América a penas ha estado en cancha durante 440 minutos durante toda la temporada. El futuro de Lainez estaría fuera del Real Betis y la dirección técnica de Manuel Pellegrini. View this post on Instagram A post shared by Diego Lainez (@diego_lainez)

Orbelín Pineda

Luego de una excelsa campaña en Cruz Azul, Pineda llegó al Celta de Vigo en el mercado invernal. De ser una estrella en el fútbol mexicano, el delantero pasó ha ser un excluido más del equipo español. Desde su llegada al club, durante el mes de enero, Orbelín sólo ha jugado 73 minutos. Bajo estas circunstancias, se plantea que el jugador retorne a la Liga MX, pero luego de haberse perdido media temporada en los banquillos. View this post on Instagram A post shared by RC Celta (@rccelta)

