Video: Conoce por dentro la excéntrica y lujosa ‘mansión aérea’ de Gianluca Vacchi

El excéntrico magnate italiano Gianluca Vacchi, de 54 años, está de vuelta en L’Eremita, su campirana casa en Bolonia, Italia, a donde se trasladó a bordo de su ‘mansión aérea’ tras una larga estancia en la ciudad de Miami.

Por medio de un video, compartido a través de Instagram Stories, el galán de la modelo venezolana Sharon Fonseca nos llevó a conocer a detalle algunos de los lujos con los que cuenta al interior de su jet privado.

“Adiós Miami. Te amamos y nos vemos pronto”, fue el texto con el que Gianluca acompañó su video.

La ‘mansión aérea’ cuenta con una capacidad para 10 pasajeros, cuyos asientos lucen muy cómodos, amplios y son reclinables.

Además de los tradicionales asientos, el también DJ goza de cuatro que juntándolos se convierten en una confortable cama matrimonial, en la que seguramente duerme acompañado de su familia durante los trayectos más largos.

A la par de usar su avión para descansar y para trasladarse de un lugar a otro, también lo ha llegado a utilizar para hacer fiestas con sus amistades más cercanas, tal y como sucedió cuando se puso a bailar en bañador al ritmo del tema musical ‘Instagram’. View this post on Instagram A post shared by GianlucaVacchi-Slovakia 🇸🇰 (@gianlucavacchislovakiafanpage)

El papá de Blu Jerusalema no solo ha transformado su aeronave en una discoteca de altura, también ha llegado a emplearla como gimnasio con todo y bicicleta estática. View this post on Instagram A post shared by GianlucaVacchi-Slovakia 🇸🇰 (@gianlucavacchislovakiafanpage)

Así como nos ha presumido el interior de su hogar aéreo, también nos ha mostrado el exterior y hasta ha hecho twerking en sus alas al puro estilo de Anitta y su exitoso tema ‘Envolver’. View this post on Instagram A post shared by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

No cabe la menor duda que si alguien saber vivir la vida, ese es Gianluca Vacchi.

