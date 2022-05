Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 16 al 22 de mayo 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 16 al 22 de mayo del 2022.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

No vale la pena molestarte por nada esta semana, tendrás a tu alrededor muchas situaciones y personas que te pueden sacar de tu centro, así que esta vez te toca cuidar de tu energía, de resguardar tu equilibrio, de estar en calma y no caer en ninguna preocupación, ninguna provocación, es una semana para respirar profundo y solo cuidar de mantenerte en calma. Estos días serán de vital importancia para no dejar que algún malestar físico merme tu salud, no dejes pasar por alto ninguna molestia en tu cuerpo, todo lo que suceda esta semana tendrá solución casi inmediata y se te quitaran intranquilidades de encima. No escuches chismes de nadie que quiera venir hablarte del pasado de tu pareja, solo lo hacen porque no pueden ver tu felicidad y necesitan verte enojado o agobiado. Si piensas en hacer un viaje, repasa el itinerario dos veces para que todo fluya como quieres y no vayas a encontrar en el camino ningún inconveniente.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Una semana con muchas demoras, un período en donde tendrás que hacer uso de toda la paciencia con la que cuentes y esperar a que cada situación que emprendas se mueva y materialice, no te empeñes en que todo se mueva a tu ritmo, porque será un gasto energético sin sentido, la energía que te rodea esta semana es lenta, pero a pesar de esta lentitud al finalizar la jornada puedes estar seguro, segura, que todo se mueve para llevarte a buen fin. Tu mente te puede jugar un poco sucio estos días, pero si sientes ansiedad solo recuerda que es por no tener claro el futuro, así que ocúpate del presente. Son buenos días para checar por qué te ha estado doliendo la cabeza, resuélvelo, puede ser mucho estrés.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Todos los sacrificios de semanas pasadas verán su recompensa estos días, así que prepárate para grandes sorpresas y ganancias. Todo lo trabajado en días pasados vuelve a ti con su respectivo premio, así que ahora te toca hacer buen uso de lo obtenido, se administrado, no despilfarres, es importante que todo lo que obtengas tenga un buen encauce o se te puede ir como agua entre los dedos y lamentaras haber trabajado tanto y que te haya durado nada ese logro. Esta jornada acércate a tu familia, ellos necesitan tenerte cerca, recobrar la seguridad que les das y ha estado poco presente por dedicarle tanto tiempo al trabajo. Estos días cuida de tu sistema digestivo, la colitis o gastritis puede estar muy a la mano por todo el estrés de días pasados.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Los hijos serán prioridad esta semana, tienen la necesidad de ser escuchados y guiados, así que no dudes en hacerles sentir que estás ahí para lo que necesiten, que estas siempre cerca para ellos y que son muy importantes para ti. Es una semana para que realices cambios de oficina, de trabajo, si ya lo habías pensado, no lo dudes mas y ve tras ese nuevo sueño, si tocas la puerta estos días seguro se abrirá, cuando tengas el camino de frente las dudas se disiparan. Te van a dar una explicación que esperabas desde hace mucho tiempo, pero se muy cauto con lo que te digan, al final algo no te seguirá quedando claro y te dejaran en la misma incertidumbre, trata de no seguir pensando que necesitas esa explicación o tu mente no te dejara dormir tranquilo. Es imposible que sigas soportando una incomodidad en las rodillas, así que es momento de encargarte de esa molestia y sentirte al cien.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Que no te sobrepasen las responsabilidades, tendrás mucho que resolver y mucho trabajo que hacer, pero esta en ti organizar perfectamente cada día para no sentir que todo se te viene encima, desde principios de semana organiza tus tiempos, tus citas, y podrás terminar la jornada con todo hecho. Con la pareja tienes deseos de empezar nuevas cosas, de hacer cosas diferentes, esta semana es de decisiones importantes en lo que respecta a los deseos en el amor, pero antes de tu planear nada, platica con él, con ella, para que los dos estén en el mismo canal y no te lleves una decepción. Esta semana tendrás que tomar partido entre dos personas de tu trabajo, piensa bien antes de decidir, tu decisión es importante para el crecimiento del negocio, no te dejes llevar por el corazón, esta vez si pon a la mente estructurada por delante y mira quien trabaja mejor, quien pone el corazón en su labor.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Es importante cuides tus actitudes, que no se te suba el ego a la cabeza y andes tratando a todos a tu alrededor con desdén, no muestres tu lado negativo, ni seas un jefe despiadado, te toca trabajar en eso esta semana, en poner en equilibrio tu ego. Utiliza bien la fuerza con la que iras esta semana, empieza a hacer ejercicio, retoma alguna afición y canaliza por ahí todas las emociones en desbalance que sientas, son días ideales para depurar lo negativo de tu cuerpo físico, mental y álmico.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Tendrás que modificar tus planes, es una semana de cambios drásticos en lo laboral, todo lo que llevabas avanzado necesitará un giro, pero que no te moleste, ni lamentes que así sea, al finalizar la semana podrás entender que ese movimiento es, fue, por un bien mayor. Es una gran semana para poner en forma la mente, has tenido algunos problemas de memoria, pero todo esto se debe a él gran estrés y las preocupaciones que has cargado durante largo tiempo, así que ocúpate, relajarte, quita los ruidos mentales de la cabeza, sosiega todo lo que no es importante, ayúdate con una piedra de lapislázuli, esta te dará claridad para todo aquello que tienes que enfrentar esta semana, un costalito de lavanda debajo de la almohada te hará descansar y dejar de escuchar ese ruido mental.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Reencuentros, no pongas más resistencia y contesta ya esos mensajes o llamadas que con tanta insistencia te manda esa persona del pasado, es necesario ese reencuentro para explicar tus sentimientos y poner todo en claro, para por fin darte cuenta si realmente quieres cerrar ese ciclo y seguir adelante sin ese pasado, o si puedes darle otra oportunidad a esa persona, conecta bien mente y corazón para tomar esa decisión. Son días ideales, para programar citas médicas pendientes, que has descuidado por estar inmerso en problemas de amor, pero ya no descuides más tu cuerpo físico, solo así te podrás sentir completamente bien para cualquier tipo de decisión, para cuidar a alguien más, para seguir con la tranquilidad de que físicamente estas perfectamente sano, sana.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Empezaras la semana en una encrucijada, te vas a sentir un poco presionado porque no tienes tanto tiempo para elegir el camino a seguir, estarás los primero días en una gran disyuntiva, pero tendrás que tomar la decisión lo mas pronto posible, y para esto habrás de hacer uso de tu voz interna, esta vez si te tienes que dejar llevar por lo que te grite el corazón, solo así entenderás que es lo correcto, un ónix negro en el tercer ojo al momento de quedarte dormido, dormida, servirá para limpiar el camino a la percepción. Terminarás la semana con todo en orden, será días de cansancio emocional, pero la energía que esta jornada te brinda al finalizar la semana será de descanso y te servirá para recobrar la fuerza tanto emocional y física que hayas desgastado al inicio. Es necesario admitas errores, que seas mas blando contigo mismo, es necesario que te des cuenta de que no todo es perfección y que no puedes ser perfecto por más que te empeñes en serlo. No trates a los que te rodean con la misma vara que tu te mides, porque solo acabaras alejando a todos de ti.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Es una semana tan energética para ti Gallo, que te dará la oportunidad de salir del letargo en donde te encuentras, de mirar con claridad qué es lo que te ha estado parando en el ámbito profesional y familiar, qué es lo que no has hecho correctamente y te tiene así de apaciguado. Es cuestión de ponerte en contacto con la naturaleza, de mirar el cielo, de absorber de ahí la energía vigorizante y caminar con mejor y renovada actitud. Es una jornada ideal para ponerle fin a cualquier malestar físico que tengas, desde dolores musculares hasta dolores de cabeza y estómago, todo esto porque empezaras a dejar atrás el negativismo. Retoma el ejercicio y sigue poniendo tu cuerpo en un estado optimo, esto servirá también para no volver a caer el letargo.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Tienes la posibilidad de empezar a aprender una actividad referente al arte, como pintura, canto, baile etc. bueno, pues esta semana es muy buena para buscar una escuela, un maestro y darte el chance de sacar de ti toda esa creatividad que te caracteriza, de plasmar en diferentes formas y maneras toda lo que guarda tu alma, desde la felicidad mas plena, hasta esas emociones que no fueron tan lindas, pero te han hecho ser el hombre, la mujer, que eres hoy, esto para ti será un remanso de paz que te seguirá dando el equilibrio por el que tanto te esforzarte. Serán días para poner orden a papeleo de tu negocio, oficina etc. aprovecha la tranquilidad con la que estarás y date el tiempo necesario para hacer una buena organización y limpia en tu lugar de trabajo, así moverás la energía que se encuentre acumulada e iras a trabajar con más gusto.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Es momento de agradecer, no has estado muy atento, atenta, a la ayuda que las perdonas a tu alrededor te han brindado, has creído que te mereces la ayuda nada mas por ser tú, y no es así, es de buena persona ser agradecido, así que esta semana lo tendrás que hacer quieras o no, la energía de esta semana te forzara a entender de buena o mala manera que el agradecimiento te lleva a otro nivel tanto de crecimiento espiritual, como de crecimiento personal. Sera una jornada para ponerte en balance, es mejor no poner resistencia y fluir con lo que los días te vayan poniendo enfrente, pero fluye sin estar renegando o podrías tener una semana muy complicada. Trabaja con una amatista, esta te auxiliara para transmutar todas estas energías de baja vibración, todas estas emociones en desbalance. Llévala contigo, ya sea en forma de collar, anillo, en una pulsera o la piedra misma en la cartera o bolsa.