Laura Bozzo se toquetea y Mayeli Alonso es la responsable en “La Casa de los Famosos 2”

La señorita Laura Bozzo está dejando a un lado su personalidad seria y se toquetea frente a las cámaras de La Casa de los Famosos 2, la controversial conductora de origen peruano está aprendiendo muy bien de su compañera Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, quien está enseñándole a bailar muy sexy.

Mayeli Alonso es una gran maestra, pues con mucha gracia, está enseñando a su compañera Laura Bozzo, quien ya se toquetea y acaricia su cuerpo con cierta destreza a pocos días de su ingreso al estudio de La Casa de Los Famosos 2, el reality de la cadena Telemundo. View this post on Instagram A post shared by 𝐌𝐀𝐘𝐄𝐋𝐈 𝐀𝐋𝐎𝐍𝐒𝐎..💁🏻‍♀️ (@mayeliofficialclub)

Más allá de lo esperado, Laura Bozzo se ha dejado ver muy cercana y respetuosa con todos sus compañeros, incluso disfrutando mucho su estadía en La Casa de Los Famosos y bailando de lo lindo en la primera fiesta temática de esta segunda edición. Misma en la que le plantó un beso en la boca, a El Potro durante una divertida cena. Recordemos que es el conocido y sexy ex participante de Acapulco Shore, a quien le lleva más de 30 años. View this post on Instagram A post shared by 𝔼 𝕊 ℂ 𝔸 ℕ 𝔻 𝔸 𝕃 𝕆 ✌︎︎ (@escandalo_o)

También se ha dejado ver conversando muy cariñosamente con actor puertorriqueño Osvaldo Ríos, ex de Shakira, de quien por cierto ya habló. El mismo se está viendo afectado con su salud y esto podría ponerlo en una posición no muy buena durante la competencia de Telemundo. View this post on Instagram A post shared by Telemundo (@telemundo)

Por su parte, Mayeli Alonso dio detalles de la relación de Lupillo Rivera con Belinda, situación que parece no haber sido superada después de todo el tiempo transcurrido. Incluso hasta se mencionó a Christian Nodal. View this post on Instagram A post shared by 𝔼 𝕊 ℂ 𝔸 ℕ 𝔻 𝔸 𝕃 𝕆 ✌︎︎ (@escandalo_o)

Tanto, Laura Bozzo como Mayeli Alonso buscan hacerse de un lugar especial en el corazón de los espectadores de programa de realidad La Casa de los Famosos 2 para poder avanzar y cumplir el ambicioso objetivo de ganar la hazaña que ya realizó la venezolana Alicia Machado. Misma que llegó mostrando el hilo dental a inaugurar la transmisión de esta segunda edición del programa estelar y multiplataforma de la cadena Telemundo. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Ya es un hecho que Laura Bozzo y Mayeli Alonso están empatadas con 3 puntos en el panel de nominados. Los otros candidatos a abandonar la competencia son Osvaldo Ríos, Nacho Casano, Toni Costa y Juan Vidal. View this post on Instagram A post shared by La Mesa Caliente (@lamesacaliente)

Laura Bozzo, al enterarse, explotó y tuvo un encontronazo Niurka Marcos, quien efectivamente la nominó. También lo hicieron Oswaldo Ríos y Lewis. No queda duda de que el termómetro seguirá subiendo, pues ya varios participantes se han esmerado en dejar servida la polémica. La que se estrenó en ese ámbito fue Niurka Marcos. La misma comentó frente a todos sus compañeros que se había comido a Osvaldo Ríos, eventos como este seguirán ocurriendo a medida que avance la competencia. Esperaremos juntos al próximo jueves, día en el que descubriremos al primer eliminado de La Casa de Los Famosos 2. View this post on Instagram A post shared by 𝔼 𝕊 ℂ 𝔸 ℕ 𝔻 𝔸 𝕃 𝕆 ✌︎︎ (@escandalo_o) Video tomado de la cuenta de Instagram @escandalo_o

