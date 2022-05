Yailin La Más Viral se saca la tanga para “perrear” intenso y sorprender a Anuel AA con sus movimientos de lengua

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Mientras Karol G conquista Cali, Colombia bailando salsa junto a Grupo Niche, su rival Yailin La Más Viral perreaba intensamente batiendo la retaguardia de una manera casi inhumana para luego sorprender a su amado Anuel AA con unos movimientos de lengua que, aunque ya son característicos para la intérprete de “Chivirika“, le desataron la imaginación a unos cuantos en Instagram.

Pero no solo fue el perreo intenso de Yailin La Más Viral sino que la dominicana se sacó su tanga, que no era más que un hilo dental finito rojo, por fuera de su pantalón de látex. Obviamente, Anuel AA no pudo ignorar la seducción de su novia y cayó ante los encantos de la dominica, quien le sacó la lengua y volvió a sorprender a los que no le conocían esos particulares movimientos. View this post on Instagram A post shared by CoroUrbano ® (@corourbano)

Yailin La Más Viral se ha estado presentado en una pequeña gira por varios clubes nocturnos en distintas ciudades que incluyen Puerto Rico y Nueva York, donde su éxito y crecimiento han sido impresionante. Sin embargo, la euforia que desata también ha hecho que viva situaciones un tanto desagradables. Hace poco vivió un accidente, en plena tarima cuando una máquina de confeti le explotó casi en la cara. Por fortuna, eso no pasó a mayores. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Otra de las cosas que pasó recientemente fue que una fanática le jaló el cabello saliendo de una de sus presentaciones. Yailin La Más Viral se retiraba del recinto y, en medio de la multitud, una fanática fue a tocarla jalando sus extensiones pero, como toda una profesional, la trapera salió al paso. View this post on Instagram A post shared by 👹NOTICIAS DEL GENERO URBANO🔥 (@yeyetontv)

Yailin La Más Viral y Anuel AA está más unidos que nunca. Él, al igual como hizo con Karol G, no ha dejado de apoyarla y el crecimiento de la dominicana se ha visto. El nuevo tema “Si Tu Me Busca“, que tiene con el reguetonero ha superado con creces las expectativas en la plataforma de Youtube. Así que no dudamos que le sigan más éxitos y le dé la batalla a nivel profesional a La Bichota también.

Por cierto, Karol G llenó el Estadio Pascual Guerrero en Cali, Colombia con 34 mil personas. Se paseó por todos sus éxitos pero, cuando llegó el momento de cantar Provenza se elevó en una tarima central y esa misma cantidad de personas coreaban el tema. Esto es otra muestra que catapulta a La Bichota como la artista internacional del momento, justo después de su espectacular presentación en Coachella 2022. View this post on Instagram A post shared by Karol G 👸🏼 (@karolglasoberana)

