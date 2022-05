Becky G mostró su hilito al cantar “Bailé con Mi Ex” en los Billboard Music Awards 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante de origen mexicano Becky G no para de dar de qué hablar al igual que su amiga y colega Karol G. Ambas se destacaron en los Billboard Music Awards 2022 en la ciudad de Las Vegas. Una cantó su reciente éxito “Bailé con Mi Ex” de su disco “Esquemas” mostrando su hilito dental y elevando la temperatura con una medias de encaje hasta los muslos. La Bichota ganó el galardón a Mejor Álbum Latino con “KG0516” y lo agredió en Instagram sin sostén y con la bata a medio abrir.

El blazer de Becky G no era lo suficiente largo para que su ropa interior, específicamente su hilito dental, no se vieran. Acompañada por dos sexys bailarines y unas medias de encaje hasta los muslos, Becky G interpretó el tema “Bailé con Mi Ex” en el escenario de los Billboard Music Awards 2022 y dejó el nombre de los latinos por todo lo alto.

En la misma ceremonia se encontra el puertorriqueño Rauw Alejandro y la brasileña Anitta, quienes también estaban nominados. Por supuesto, se juntaron con Becky G y celebraron el hecho de estar en un alfombra roja y representar a los hispanos del mundo. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg) Deslizar a la derecha.

Hace pocos días, Becky G hizo un release privado de su disco “Esquemas”. En el mismo la acompañaron amigas y también representantes de la música latina como lo son Guaynaa y Prince Royce. La cantante e intérprete de “MAMIII” se dejó ver muy emocionada con un traje rosado muy provocativo y top mínimo de triangulitos arriba. View this post on Instagram A post shared by Becky G Mundo (@beckygmundo)

Pero no se crean que Becky G es un diva que se olvida de su origen humilde. Casi siempre cuenta el trabajo que pasaron sus padres y sobre todo sus abuelitos como inmigrantes cuando vinieron de México. Por eso, la misma conmovió con un video en Instagram en el que mostraba a su abuelita su nueva canción “Bailé con mi Ex” producido, como casi todo su disco, por la venezolana Elena Rose. View this post on Instagram A post shared by Becky g (@beckygclt)

El tema está arrasando desde ya en las plataformas de reproducción musical como Spotify y iTunes. Así como su videoclip, donde aparece desnuda dentro de una bañera y bailando en ropa interior con un galán, sigue posicionándose a pasos agigantados en Youtube.

