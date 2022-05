Francisca Lachapel baila merengue con alcalde de NY, Eric Adams, y nombran el 16 de Mayo como el día de Despierta América

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Despierta América transmitió desde Times Square hoy en la mañana, pero uno de sus talentos, específicamente Francisca Lachapel no puso reparo en invitar a bailar merengue al alcalde de Nueva, Eric Adams, en pleno Manhattan y delante de todos los presentes y los espectadores de Univision.

La dominicana viajó, entre otras cosas, a Nueva York para el estreno de The Valet con Eugenio Derbez, pero a Francisca Lachapel parece haberle quedado aún energía del parrandón de su boda y no puso reparo a la hora de menear el esqueleto al ritmo del merengue con el propio alcalde Eric Adams que, ni corto ni perezoso, le siguió el paso a la estrella de Despierta América. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

Además el show de Univision se encuentra de aniversario celebrando 25 años de transmisión. Por su puesto, sus actuales talentos estuvieron ahí: Raúl González, Alan Tacher, Galilea Montijo, el Dr. Juan Rivera y Karla Martínez. Pero fue la hermosa Francisca Lachapel la que se robó el show y a su manera. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

Todos los fans de la hermosa ganadora de Nuestra Belleza Latina se acercaron y le pedían fotos y autógrafos. Su humildad ha traspasado fronteras y no podemos obviar el hecho que ahí, justamente en Nueva York, fue donde el destino de Francisca Lachapel cambió para siempre. Por supuesto se ha vuelto un ejemplo a seguir entre la comunidad latina de la Gran Manzana, donde predominan los dominicanos y boricuas. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

Hace poco Francisca Lachapel lloró junto a sus amigos de Despierta América al explicar que su sueño se hizo realizada el día de su boda eclesiástica con Francesco Zampogna. Contó a detalle cómo, en su condición de joven humilde y de color, pensar en llegar a ocupar espacios que ha conquistado hoy en día era prácticamente imposible.

Ahora todo esto ha cambiado. Francisca Lachapel, que por cierto no es Lachapel, pero es la forma en que internet la “conoció”, es una destacada presentadora de televisión. También una madre muy orgullosa, que aún sigue trabajando a diario desde muy temprano y que pone el nombre de la mujer latina por todo lo alto. Sin duda, una guía de que “Si se quiere, se puede”. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

