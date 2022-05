“La Chica del Clima”, Yanet García, destapa sorpresas para OnlyFans luciendo micro lencería

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Yanet García sigue preparando grandes sorpresas para sus millones de suscriptores que la admiran a través de OnlyFans, por lo que frente a las aguas cristalinas de las Islas Turcas y Caicos compartió otro breve adelanto de los que próximamente podrán disfrutar.

La modelo mexicana debutó en las plataformas de candente contenido exclusivo en abril de 2021, desde entonces no ha parado de compartir ardientes imágenes que han provocado todo tipo de reacciones de sus fanáticos, pero no solo de quienes pagan por obtener contenido especial, sino que también a través de las redes sociales ha logrado conquistar corazones.

Es así como la ex conductora de televisión conocida como “La Chica del Clima” ha cautivado a cerca de 17 millones de seguidores tan solo en su perfil oficial de Instagram, en donde acostumbra publicar breves adelantos de su candente contenido.

Prueba de ello fue el video en el que muestra parte de lo que se vive detrás de cámaras durante la producción de nuevo material, con el que promete seguir elevando la temperatura mientras posa con atrevidas prendas de lencería o sensuales bikinis que dejan muy poco a la imaginación.

En la grabación de pocos segundos de duración, la originaria de Monterrey, Nuevo León, modeló un sexy vestido traslucido en color blanco, con el que posó ante las cámaras para dejar ver las exuberantes curvas que ha logrado tras varios años de esfuerzo y dedicación, pero sobre todo con ayuda de una vida saludable que también promueve dentro de sus redes sociales.

La publicación que fue acompañada únicamente con la palabra “Próximamente“, atrajo más de 60 mil reacciones en forma de corazón y más de medio millón de reproducciones que confirmaron por qué es considerada una de las celebridades favoritas de la red.

Sin embargo, no fue la única preparación que ha obtenido la ex presentadora del programa Hoy, ya que, con ayuda del famoso maquillista de los famosos, Alfonso Waithsman, Yanet García presumió ante la cámara su deslumbrante belleza y dejó caer su bata para mostrar el escote.

Pero fue precisamente el experto en arreglo personal quien se convirtió en la envidia de millones de hombres, pues despojó a la modelo de su bata para mostrar la sensual lencería roja que lleva puesta, con la que dio la espalda para mostrar que es un “regalote” muy especial para sus admiradores. View this post on Instagram A post shared by Alfonso waithsman (@waithsman)

Mientras que, en otra acalorada postal, el también maquillista de Galilea Montijo expuso la escultural silueta de Yanet con un atrevido conjunto de lencería color turquesa que dejó a todos con ganas de ver las sorpresas que está preparando. View this post on Instagram A post shared by Alfonso waithsman (@waithsman)

