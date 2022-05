Rosalía usa las mínimas tangas de Kim Kardashian “SKIMS” y causa estragos en Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La española Rosalía vuelve a causar estragos en las redes sociales sobre todo en Instagram al presumir que es la nueva imagen y embajadora de la marca de fajas, pijamas y ropa interior de Kim Kardashian SKIMS. La novia de Rauw Alejandro usó todas las tangas más diminutas y los leggins más ceñidos al cuerpo y blancos de la colección para la nueva campaña.

No hay duda que para ponerse una tanga pequeñita y posar sin miedo a nada en Instagram, hay que estar o muy segura de sí misma o de plano, tener un cuerpazo. Siempre hemos visto a Rosalía con una figura bastante atractiva, pero jamás como últimamente. La española no solo perdió peso sino que lució hasta más despampanante que Kim Kardashian precisamente para la nueva campaña de SKIMS, donde vistió las más atrevidas tangas y unos leggins que pudiesen evidenciar cualquier “desperfecto” físico. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt) Deslizar a la derecha.

Pero Rosalía pasó con 100/100 la prueba del pantalón blanco que, por lo general, dejaría a la vista flacidez y celulitis. Ninguna tiene la novia de Rauw Alejandro hoy en día. SKIMS tiene a una artista hispana como imagen, pues Kim Kardashian no titubeó en escoger a la española para representar a la marca. View this post on Instagram A post shared by SKIMS (@skims)

En su último videoclip “Motomami“, mismo que acumula más de 5 millones de reproducciones en Youtube, sus atributos se desbordaron a través de un bikini muy pequeñito. Pero ya ahí bailaba con tangas sobre un piso mientras la cámara le toma la vista desde abajo dejando claro que anda espectacular a nivel físico.

Justo hace poco, Rosalía dejó al descubierto algunos de sus imperdibles para la revista GQ. Insólitamente entre ellos confesó que uno de ellos es comer mayonesa. Dice que siempre tiene mayonesa con ella e incluso la comió para la cámara. Pero así como contó este detalle poco conocido, también dijo que siempre anda con pesas encima y se ejercita donde pueda. Así como también reveló que usa la goma de mascar para evitar comer y no pasar tanta hambre.

En cuanto a su relación con el reggaetonero puertorriqueño Rauw Alejandro, todo parece indicar que va viento en popa. Siempre están juntos y se retroalimentan no solo en materia romántica sino a nivel profesional. Él siempre ha hablado de cómo ella tiene una visión mucho más futurista e innovadora y él, más creativa y comercial. Sin duda, esta parejita está más enamorada que nunca y quien quita si nos dan una sorpresa de boda muy pronto. View this post on Instagram A post shared by Leila Cobo (@leilacobo)

