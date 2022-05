Sin sostén, Karol G agradece ganar en los Billboard Music Awards 2022 a través de Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Después de hacer su primer “sold out” en Cali, Colombia con más de 34 mil personas en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Karol G culmina un fin de semana de éxito con el galardón a Mejor Álbum Latino en los Billboard Music Awards 2022 por su disco “KG0516“. Por supuesto, La Bichota le agradeció a todos sus fans y a esa academia por el reconocimiento pero dejándose ver sin sostén.

“Hey, ¿cómo están? Un saludo muy especial para todos. Estoy muy feliz, muy emocionada…. Esto es increíble para mí. Mi primer Billboard para mi álbum y mi música. Estoy muy feliz y muy agradecida. A todos los latinos, se lo dedico… No sé… Estoy sorprendida, muy agradecida. Les mando un beso a todos. Gracias Billboard, fue parte del mensaje que le dedicó Karol G a todos sus dans en Instagram al enterarse que había ganado el galardón a Mejor Álbum Latino en los Billboard Music Awards 2022. Por supuesto, esto lo hizo al estilo seductor de La Bichota: en bata de baño, abierta por cierto, y sin sostén. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Karol G no pudo estar en la premiación, donde destacaron sus amigos y colegas del género urbano y latinos: Becky G, quien hizo toda un increíble presentación con el tema “Bailé con mi Ex” de su disco “Esquemas“, Rauw Alejandro y Anitta. Sin embargo, La Bichota envió un sentido y emotivo mensaje a través de las redes sociales. Pero la inasistencia de la colombiana tiene un motivo de ser. La ex de Anuel AA dio inicio a su Bichota Tour Latinoamérica 2022 en Colombia. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Ahí se desató bailando salsa con Grupo Niche. Estrenó looks, por supuesto en los mismos predominaron los hilos dentales. También estrenó arreglos musicales. Todo esto sin dejar de enviar, como es costumbre ya, un mensaje de empoderamiento a la mujer latina. View this post on Instagram A post shared by Karol G Clips (@karolgclips)

El momento cumbre de la noche fue cuando Karol G cantó su más reciente tema Provenza elevada en una plataforma central. Ahí bajaron las luces y cerró los ojos para sentir a su público. Mismo que la ha acompañado desde sus inicios en su tierra natal Colombia. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Además del Bichota Tour, Karol G también estará haciendo el $trip Love Tour 2022, que la llevará por las ciudades más importantes de los Estados Unidos. Esto sin mencionar que cada vez está más cerca el estreno la serie de Netflix que grabó junta a su paisana Sofía Vergara. Por otro lado, su éxito Provenza sigue acumulando millones de reproducciones tanto en Youtube, como en Spotify y iTunes.

