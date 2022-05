Yuri habla de su pistola, su intento de suicidio y el ‘bullying’ en su entrevista con Jorge Ramos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Yuri es una de las cantantes más icónicas de México, ya que fue la primera mexicana en presentarse en el festival de Viña del Mar y convertirse en reina del mismo. Además, fue también la primera en tener un disco de oro en Europa.

Por esto, es una artista muy interesante, ya que su camino a la fama y su vida en el mundo del espectáculo han estado llenos de altibajos, y en una entrevista en “Algo personal con Jorge Ramos” se pudo conocer un poco más sobre distintas cosas relevantes de su vida.

Una de las anécdotas que contó fue sobre su infancia en el estado mexicano de Veracruz, donde nació en 1964 y presenció muchas discusiones entre sus padres, por lo que una vez quiso ponerle fin a una pelea con la pistola que estaba en su casa.

“Cuando yo era chiquita, yo tendría como seis, siete años, mis papás peleaban mucho. Entonces, yo sabía dónde guardaba mi papá una pistola que le habían prestado y la agarré. Era una pistola automática, pudo haber pasado una desgracia. Yo recuerdo que llegué a la cocina donde ellos estaban peleando… y les dije ‘Por favor, ya no peleen. No me gusta verlos pelear”, comentó la cantante.

Aseguró que cuando encontró a Dios, logró sanar el trauma que tenía por esta dinámica familiar y muchas otras cosas como cuando su mamá la sacó del colegio, luego de sexto de primaria porque no creía que fuese buena para los estudios. “Para que yo cantara, tenían ranchos, granjas, vendieron todo. Nos fuimos a México. Mi papá no quería que nos fuéramos a México, mi mamá y yo. No le gustaba la ‘artisteada’”, sumó al respecto.

“La vimos dura… Comíamos una vez al día. Mi mamá iba a los superes (supermercados) a robar. Se metía los filetes de carne aquí (señala el escote)[…]. En un programa de televisión me desmayé porque tenía anemia, porque no comíamos tres comidas. Sí la pasamos difícil. Dos años estuvimos pasándola bastante difícil”, relató la llamada “Madonna mexicana”.

Yuri también relató que a los 21 huyo de su casa, porque su mamá no quería se casara con su primer esposo, Fernando Iriarte: “Mi mamá se volvió loca. A mi padre le subió la azúcar, era diabético, casi se muere. Es algo que me arrepiento mucho porque yo siempre fui muy buena hija. Fui la hija más amada, la hija más obediente”.

Entre otros temas, tocó la soledad que sentía a pesar de sus lujos: “Yo tenía todo. Dinero, siete autos, tantas casas, viajaba en jet privado, tenía mi yate. Todo. Ganaba demasiado bien. Pero bueno, aquí está la realidad, llegas a tu habitación y sola”.

“Me quise suicidar, porque me sentía sola, porque tenía depresiones, porque me tomaba muchas pastillas: para comer, para no comer, para adelgazar, para no adelgazar. No me metía para drogarme, no”, dijo la cantante quien dijo que no lo hizo porque “Escuché una voz: ‘no tienes a nadie, estás sola, estás muy bonita, tienes a todos a tus pies, pero ve, estás sola. No te llevas con tus papás, pasas navidades borracha, esa no es vida'”.

Aseguró que en ese momento pidió perdón a Dios y entregó su vida a la religión. Su conversión al cristianismo fue secreta por cinco años y además contó que no quería volver a la industria: “Yo no quería regresar al mundo secular, al mundo artístico. Yo estaba muy bien yendo a las iglesias, cantando. No ganaba lo que ganaba acá en este lado, pero yo era muy feliz… pero hubo un momento en que sentí que mi trabajo como cristiana y como artista tenía que estar de este lado (del mundo artístico)”. View this post on Instagram A post shared by Yuri (@oficialyuri)

Sin embargo, Yuri aseguró que ha sido difícil para ella, pues siente que ha sido blanco de bullying por hablar de su religión: “A veces yo le pido al público que no juzgue cuando los artistas nos acercamos a Dios. Entiendo a Farruko y sé que mucha gente estamos contentos de que haya conocido de Dios y hay otro sector de público que se burla. Nos juzgan, nos señalan”.

El programa “Algo personal con Jorge Ramos, se puede ver en la plataforma gratuita ViX de Univision, donde también han entrevistado a Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, Sebastián Yatra e Isabel Allende.

