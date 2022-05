Mayeli Alonso es la primera eliminada de La Casa de los Famosos 2, después de una discusión con Niurka Marcos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El público de Telemundo votó por su primer eliminado. No se sabe si al mismo no le gustó mucho que Mayeli Alonso diera detalles de Lupillo Rivera y Belinda o si simplemente no conectaron con la ex del cantante. Lo cierto es que ya le dijo adiós a La Casa de los Famosos 2. Todo esto sucede después que la mexicana tuviese una discusión con Niurka Marcos un tanto subida de tono.

Para todos pudiese ser impensable. Si la vieron en Rica Famosa Latina, no se les hará difícil imaginar que Mayeli Alonso sería un de los personajes que más polémica pudiese causar en La Casa de Los Famosos. De hecho, así comenzó a suceder pero el público decidió y, con 33. 7% de los votos, es la primera eliminada del reality de Telemundo. Momentos antes, Niurka Marcos y Mayeli Alonso, quienes no se sabe si aún se presumen amigas, protagonizaron una acalorada discusión.

“La única personas que dicen quien es débil o fuerte están allá afuera”, dice Niurka Marcos. “No mi reina estás equivocada. No mi reina. Fuerte me refiero a un güey que se mate en la cocina para que todos traguen… ¡Punto!… A mí no me vas a decir tú lo que estás pensando”, dijo Mayeli Alonso desde el comedor de La Casa de Los Famosos 2. Sin embargo, el público habló y su eliminación fue inminente.

En su participación dejó saber que habló con Jenni Rivera, hermana de su Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, presume su cintura usando un top cortito, días antes de que ocurriera el accidente en el que perdió la vida. Prácticamente dio a entender que “La Diva de La Banda” pudiese haber presentido su muerte. También dijo que, con el tiempo terminó tomando distancia con la familia Rivera. Recordemos que Mayeli es tía política de Chiquis Rivera y sus hermanos. View this post on Instagram A post shared by Telemundo (@telemundo)

Luego de saberse eliminada, como los participantes que le seguirán, se sentó a hablar con Héctor Sandarti y Jimena Gállego. Ahí se dejó ver contenta y muy agradecida por la oportunidad. También dejó claro que no ha todo el mundo le gusta su forma de ser: “Lo que vieron, eso es lo que yo soy. Una mujer sin… Desafortunadamente hay personas que no pueden aceptar cuando alguien alza voz… No me arrepiento de todo lo que desarrollé en la casa. Me siento feliz… Me siento sumamente feliz créeme, que se haya quedado Osvaldo Ríos en vez de mí… Yo lo vi sufrir, yo vi lo que él batalló para estar ahí y sé las ganas que le está echando y yo apenas estoy empezando mi carrera”, aseveró Mayeli Alonso muy emocionada sobre su participación y salida de La Casa de los Famosos 2. View this post on Instagram A post shared by M A Y E L I A L O N S O (@mayelialonsooficial)

A pesar que Mayeli Alonso no estará más en el reality de Telemundo, muchas de las personas que no la conocen ya saben quién es. Además, se ha ido de la competencia con un montón de anécdotas y la experiencia de haber estado en un proyecto más grande y con una proyección mucho más internacional. Justamente, en la participación más emotiva que tuvo la mexicana dentro de La Casa de Lss Famosos, habló de su participación en Rica Famosa Latina, reality que realizara el canal Estrella TV.

Mayeli Alonso dijo que su participación en el show habría desatado su separación de Lupillo Rivera. También aseguró que en ese momento no recibía ningún tipo de ayuda más que el sueldo de ese canal y que el mismo: “No era mucho 2. Sin embargo explicó cómo esa situación la hizo emprender y triunfar como empresaria.

Aún no se ha confirmado de manera oficial, pero ya se comenzó a correr el rumor en Instagram que Mayeli podría estar en una supuesta próxima edición de Rica Famosa Latina. Lo que sí es seguro, es que después de este show y el crecimiento de en lo últimos años de Mayeli Alonso, muy probablemente los honorarios estén bastante más elevados que para la época que participó en el mismo. View this post on Instagram A post shared by M A Y E L I A L O N S O (@mayelialonsooficial)

