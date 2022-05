Así es por dentro la casa del doctor Daniel Campos, nuevo colaborador de ‘Despierta América’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El doctor Daniel Campos, quien es un fiel admirador del doctor Juan Rivera, se sumará en próximos días al equipo de colaboradores de ‘Despierta América’ con una sección en la que buscará mostrarle a los televidentes que la cirugía estética no es la única alternativa para lucir siempre radiantes.

Mientras se da su incorporación a la casa más feliz de la televisión hispana, el especialista nacido en Cuba está aprovechando el tiempo para poner a tono la vivienda que posee en el área de Coral Gables, en el estado de Florida, tal y como lo hizo en fechas recientes con su jardín.

“Misión cumplida. Ahora a disfrutar el jardín”, fue el texto con el que doctor Daniel Campos acompañó un video que muestra el exterior de su hogar tras hacerle algunos arreglos a su césped y a sus árboles.

Así como ya nos presumió su jardín, el también colaborador de la revista People nos ha llevado a conocer otros rincones de su acogedora residencia, mientras se toma una tacita de café, bebida que no pueda faltar en su dieta diaria. View this post on Instagram A post shared by Dr. Daniel Campos (@doctorcampos)

Cocina

Su cocina está equipada con una alacena de tonos grisáceos, con electrodomésticos de acero inoxidable y con diversos cuadros con marco dorado. View this post on Instagram A post shared by Dr. Daniel Campos (@doctorcampos)

Al igual goza de una isla central iluminada por dos lámparas de techo, la cual puede ser utilizada para preparar los alimentos y como desayunador. View this post on Instagram A post shared by Dr. Daniel Campos (@doctorcampos)

Comedor

Su comedor, ubicado justo a un costado de una ventana que da al jardín, está compuesto por una mesa circular con capacidad para cuatro sillas. La habitación es completada por un elegante candelabro y por algunos cuadros con marco dorado. View this post on Instagram A post shared by Dr. Daniel Campos (@doctorcampos)

En esta habitación también tiene una serie figuras decorativas que simulan las cabezas de diversos animales. View this post on Instagram A post shared by Dr. Daniel Campos (@doctorcampos)

Sala de estar

Su sala de estar está conformada por sofás de tono hueso y cojines azules, así como por una mesa de centro de cristal con bordes en dorado. View this post on Instagram A post shared by Dr. Daniel Campos (@doctorcampos)

Sala principal

La sala principal está compuesta por un sofá en tono gris, por un taburete del mismo tono, por una alfombra, por un candelabro, por diversos cuadros y por una chimenea que se convierte en su mejor aliada en los días más fríos del año. View this post on Instagram A post shared by Dr. Daniel Campos (@doctorcampos)

Gimnasio

La etapa más crítica de la pandemia no fue un motivo para que el doctor Campos descuidara su imagen, pues en una de sus habitaciones montó un gimnasio muy completo. View this post on Instagram A post shared by Dr. Daniel Campos (@doctorcampos)

Patio

Su patio cuenta con diversos muebles de jardín y con todo tipo de plantas que le dan un toque armonioso a ese rinconcito de su morada. View this post on Instagram A post shared by Dr. Daniel Campos (@doctorcampos)

