Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 18 de Mayo de 2022

03/21 – 04/19

Si te sientes un poquito triste, no te des mala vida, ni saques conclusiones apresuradas. Muchas de las nubes que hoy te aquejan son producto del agotamiento. Así que corre el velo del desánimo y comienza a apreciar las bendiciones que te trae la vida.

04/20 – 05/20

Afrontarás desafíos y te enfrentarás a tu lado oscuro. Anímate a profundizar y a desprenderte de todo aquello que retarde tu crecimiento. Aprovecha que tus instintos están agudos para pensar en un negocio próspero. Cuando hayas salido a flote podrás ocuparte de ayudar a los demás.

05/21 – 06/20

Hoy será un día ideal para que le prestes atención a los que te rodean y escuches su campana. Solo podrás cumplir tus responsabilidades después de que hagas las paces con tus colegas. Así que busca los puntos en común en lugar de hacer hincapié en las diferencias.

6/21 – 7/20

Evita cometer excesos alimenticios y sobre todo no consumas alcohol porque pagarás las consecuencias. Tu organismo es tu único y verdadero templo interior y debes profesarle todos los cuidados. Hoy tendrás la chance de modificar hábitos nocivos para mejorar tu calidad de vida.

07/21 – 08/21

Busca un plan entretenido para compartir con el ser que amas. Evita caer en reproches y por ningún motivo te muestres temeroso o absorbente porque solo lograrás empañar los momentos de felicidad. Si tienes hijos dales libertad y trasmíteles alegría de vivir.

08/22 – 09/22

Tendrás deseos de permanecer más tiempo en el hogar y en contacto con los que más quieres. Muchas personas intentarán formar parte de tu círculo de pertenencia, pero tú serás el que decida cuándo y a quienes les abres la puerta de tu recinto sagrado.

09/23 – 10/22

Sentirás la necesidad de tomarte un recreo para distraerte de tu colmada agenda cotidiana. Si el trabajo te resulta monótono evalúa la opción de cambiar de horario, de sector o de adelantar tus vacaciones. Fomenta la comunicación con aquellos seres que comparten tus inquietudes.

10/23 – 11/22

Tu brújula interior tardará un tiempo en orientarse en lo que se refiere al ámbito financiero, así que mejor se cauteloso a la hora hacer negocios o invertir tu dinero y, si te llegan ingresos extras, ahorra en lugar de hacer gastos exagerados.

11/23 – 12/20

Con la Luna en tránsito por tu signo seguirás tu camino y tomarás tus propias decisiones. Tus familiares actuarán de manera demandante y te reclamarán mayor presencia. Escúchalos y hazle saber cuánto los quieres, pero no desatiendas tus asuntos.

12/21 – 01/19

La gente que te rodea intentará desahogarse contigo. Los dramas ajenos podrían afectarte, así que no permitas que te utilicen como paño de lágrimas. Pídele a tu ángel protector que te ayude a fortalecerte espiritualmente y a encontrarte con tu ser interior.

01/20 – 02/18

Las cuestiones económicas te tienen bastante absorbido, pero no todo en la vida es dinero y para poder subsistir también es imprescindible fomentar el contacto humano. No eres una máquina de producir, así que encuéntrate con tus amigos y participa de actividades grupales.

02/19 – 03/20

Hoy no te será fácil acatar las reglas ni “seguir el rebaño” porque tendrás deseos de manejarte de acuerdo a tus propios parámetros. Pero no vayas en contra de la autoridad porque sólo lograrás desgastarte. Que sedas una batalla no quiere decir que te des por vencido.

