Horóscopo de hoy de Nana Calistar 18 de mayo de 2022

LEO

Momento de cambios en los dineros que te dejará muchas ganancias solo deberás de aprovecharlo. Aprende a respetarte y quererte más, a darte cuenta de que el amor no dura para siempre y que cada nuevo amor será una nueva oportunidad para ser feliz. Si tienes pareja y esta te pone obstáculos en tus metas, sueños y decisiones no vale la pena seguir ahí. No gastes en lo que no necesitas porque después vas a andar con la madre en rastra. Persona piel blanca aparecerá en el mes de junio trae noticias importantes para ti. La vida te pondrá muchas oportunidades, pero si te atontas buscando donde no debes al final te quedarás como el perro de las dos tortas. En el amor andarás algo tenso o tensa, ya estas cansado o cansada de que las cosas no te salgan como quieres o que con quien sales solo te quiera pa quitarte la caricia y después ni adiós te dicen. Es importante que te pongas las pilas en cuestiones de tu cuerpo y de tu autoestima, la vida te llenará de nuevas oportunidades que tendrás que aprovechar al máximo si quieres superarte y salir adelante. Es momento de confiar en tu capacidad de lograr todo lo que te propongas, dale para delante que estas a un paso de conseguirlo.

VIRGO

Hay momentos en tu vida en que desearías una relación estable, pero te has dado cuenta de que en los últimos tiempos las personas que llegan a ti no te sirven pa nada pues suelen ser personas desechables. Vienen nuevos amores cargados de lazos muy fuertes que te enseñarán grandes cosas, pela bien los ojos pues por estar pensando en alguien más podrías perder la oportunidad de ser feliz con quien de verdad vale la pena. Tu problema es el miedo a quedarte solo o sola o que te vuelvan a fallar como ya lo hicieron en tu pasado. Te vienen cambios en estado de ánimos y pensamientos un poco pesimistas antes de ir a la cama. Un embarazo o chisme en la familia se podría presentar en próximas fechas. Vienen días en los cuales deberás enfrentar tu realidad y darte cuenta de que el mundo no es de color de rosa. Muchas personas llegarán a tu vida, muchas de ellas no serán buenas y solo buscarán afectarte y hacerte daño. Aprende a quererte con todos tus aciertos y desaciertos para que de esta manera nadie te intimide o haga pasar un mal rato. Traición de pareja o amistad está por llegar, cuidado con lo que sale de tu boca.

LIBRA

Si tienes pareja mejorará mucho la relación y muchos problemas que los separarán quedarán en el pasado. No temas a cambios en tu carácter y en tus amistades pues dichos cambios te traerán nuevos resultados, es momento de dejar la costumbre y monotonía de tu día a día y cambiar por completo el balance de las cosas. Si quieres mejorar los ingresos hay posibilidades, pero no esperes que el dinero caiga del cielo, te vienen tres oportunidades muy buenas, escoge la que más te convenga y te deje mejores ingresos. Es momento de empeñarte en ser feliz, de buscar la estabilidad y la paz, de darte cuenta de que vienes a este mundo a lograr tus metas y tus objetivos sin importar lo que la gente diga o piense. Date tu lugar y se más fuerte antes de aceptar cualquier relación u ofrecimiento sentimental. Vienen cambios de humor muy fuertes que te van a ayudar a madurar, cambia la rutina de tu día a día y enfócate en lograr proyectos que dejaste pendiente. Algunas ocasiones te da miedo cumplir tus sueños pues temes equivocarte o que solo sean simple ilusiones, ten presente que el que no arriesga no gana. No te metas en camisa de once varas y donde no te llamen no des tu punto de vista.

ESCORPION

Si tienes pareja los celos y la inseguridad se harán presentes. En tu trabajo se visualiza estabilidad, se aproxima la llegada de una noticia que sucederá a más tardar para el mes de junio, aunque el eclipse y los cambios lunares que han sucedido podría adelantar la fecha. Cuida mucho la relación con tu familia pues podrías estar descuidando esa parte tan importante. Hay días en que te desesperan mucho las demás personas al ver que no actúan o hacen lo que tú quieres, recuerda que cada uno sabe lo que hace, no quieras que las personas actúen y hagan lo que tú quieras. Si quieres algo estable en una relación ve dejando de ser tan exigente en las cuestiones del amor. Es momento de tomar el toro por los cuernos e ir por eso que te alegra la vida o es proyecto que has tenido en mente y que por muchas razones no se ha llevado a cabo En los negocios muchas mejoras y la posibilidad de una buena venta. Ya no cometas imprudencias con lo que sale de tu boca pues por ahí mismo podrías cometer grandes errores y lastimar a personas que constituyen parte medular en tu vida. No permitas que cambios de ultima hora te cambien tus tiempos en tus proyectos y metas que quieres realizar.

ARIES

Es probable que quieras regresar a tu pasado para volver a vivir algo que te hizo feliz, no vale la pena pues podrías volver a terminar con el corazón destrozado o destrozada. Retorno de amistad que se había alejado y noticia que tiene que ver con los dineros se presentará. Es momento de cambiar todo eso que te frena o no te hace feliz, de buscar la manera de estabilizarte en esas áreas de la vida en las cuales has estado atorada, grandes cambios vienen y con ellos la necesidad de mover muchas cuestiones que te tenían detenido o detenida. No temas más a cambios y date la oportunidad de aceptarlos pues solo así podrás obtener mejores resultados en todo lo que hagas en tu vida. No es momento de confiar en toda persona que se te acerque porque solo van a aprovecharse de tu buena voluntad y al final terminarás pasándola mal. Un viaje se cancela o fiesta. No te quejes tanto si algo no te sale como esperas, recuerda que tienes que volver a intentarlo las veces que sea necesario. Chismes de amistades, te tienen mucha envidia. Dinero que te debían regresa. Vida solo tienes una aprende aprovecharla y dejar de perder el tiempo con quien no te busca ni te quiere en tu vida. Chismes de amistades llegarán a tus oídos, que no te afecten.

TAURO

Fiesta o salida en puerta en próximas fechas y la posibilidad de una noche de pasión con amistad con quien ya ha existido cierta atracción desde hace tiempo. No te confíes de todas las personas que llegan a tu vida pues muchas de ellas buscarán aprovecharse de alguna manera y hacerte sentir mal. Deja de quejarte tanto, de pensar que todo lo que te pasa es malo, recuerda que las acciones de tu presente son las consecuencias de tu pasado. No trates de ser tan impulsivo podrías lastimar a personas que son muy importantes para ti. Si tienes pareja hay pleitos a causa de familia o amistades. Un viaje comenzará a planearse en próximas fechas, te va ir de lo mejor solo debes de cuidar mucho tus gastos para que no cometas errores. Algunas ocasiones piensas mucho en lo que pudo ser, que eso ya no te quite el sueño aprende a vivir tu presente y hacer un lado el pasado que nada nuevo tiene que ofrecerte. Pon más atención a lo que pasa a tu alrededor, hay personas que no te ven con buenos ojos. Extrañarás a quien ya no está contigo, sin embargo, te darás cuenta de que fue lo mejor. Trata de no contar tus planes y proyectos porque hay personas que buscarán tumbarte las buenas cosas que vienen para tu vida.

GÉMINIS

Tu orgullo siempre será tu cruz, te cuesta trabajo perdonar errores y no das paso hasta que la otra persona del primero. La posibilidad de emprender un negocio se ve muy próxima, ponte las pilas que vas a lograrlo si le pones el empeño necesario. Una persona de tu pasado retorna en próximas fechas o tendrás noticias de él o ella, que ya no te quite el sueño, aprende a disfrutar más lo que estás viviendo y a no retornar a lo que ya fue y ya pasó. Ya no trates de fingir o aparentar algo que no sientes, si tienes una relación y ya no te llena no tienes por qué seguir ahí para complacer a tu pareja, cierra ese ciclo y continúa con lo que sigue, no es tiempo de andar perdiendo el tiempo. Vienen días en los cuales deberás de reflexionar mucho sobre lo que quieres y lo que te hace feliz, no permitas que otras personas te quiten las ganas de cumplir tus sueños y tus metas y si intentan hacerlo quítalos de tu camino. Hay momentos en que tienes miedo de arriesgarte, necesitas poner las cartas sobre la mesa y saber hacia dónde vas y te diriges. No te desesperes si las cosas no te salen como quieres, la vida pondrá lo que sea mejor para ti en tu camino.

CÁNCER

Ten presente que quien mendigue amor no se quiere y no sé valora, eso no debe de ser tu caso así que aprende a ser más fuerte en ese aspecto. Una familiar te dará una gran lección que no olvidarás. Una amistad anda de lengua suelta sino le pones un alto te vas a meter en grabes problemas, sino quieres que hablen de ti no des pie para que lo hagan. Es momento de emprender ese negocio que has tenido en mente, de ponerle todas las ganas para que se dé de la mejor manera y la mejor forma, las cosas van a comenzar a fluir si así lo deseas. Perdidas de objetos se visualizan y la llegada de una nueva amistad con quien pasarás momentos muy buenos. Aprende a valorarte más y darte cuenta lo que vales. Ten presente que la vida es muy corta así que aprovecha al máximo lo que tienes y se feliz. No trates de aparentar algo que no eres por complacer a personas que no te aportan nada a tu vida solo dolores de cabeza. En los negocios grandes ganancias, lo tuyo es el comercio y los negocios, eso te dejará buena estabilidad económica. Si tienes ya una relación trata de buscar momentos para reafirmar el amor que existe, deja de buscar motivos para pelear eres muy de traer el pasado al presente. Es momento de enfrentar tu realidad y darte cuenta de que lo que ha de ser será, solo disfruta el proceso que las cosas van a encajar poco a poco y de la mejor forma.

PISCIS

Cuida mucho tu corazón y no se lo expongas a personas que no saben cómo cuidarlo. Una amistad comenzará a sentir cierta atracción por ti y te lo va a demostrar con hechos. Cuídate de cambios de humor repentinos podrían meterte en grandes problemas. Hay miedos de tu pasado que no has logrado superar y por lo tanto te retrasas en tus sueños y metas. Es momento de tomar las riendas de tu vida, de dejar de pensar en lo que no fue y no pudo ser. Es momento de enfrentar esos miedos que te impiden avanzar o lograr tus objetivos, de darte cuenta de que solo tienes esta vida para ser feliz y que si no pones de tu parte ahí quedarás estancado por mucho tiempo. Trata de guardar un poco de dinero pues vendrá la oportunidad de una inversión a finales del mes que entra las cuales te dejarán grandes ganancias, ahorita lo tuyo deberá de ser el dinero. Cuidado con vecinos o vecinas puede que en estos días te echen cosas en la puerta de tu casa. Si sientes necesidad de buscar a alguien de tu pasado que sea solo para cerrar puertas que quedaron abiertas, no regreses a lo mismo habiendo tantos nuevos errores por cometer. Noticias de persona del pasado llegarán en el mes de junio.

ACUARIO

No gastes energía en quien no te merece y solo te llena de obstáculos tu vida y tu estado de ánimo. Podría presentarse un problema con un familiar debido a malentendidos. Hay cambios en los planetas que te beneficiarán mucho, pero a la vez andarás en un tono muy intenso, pues tus deseos íntimos estarán muy despiertos. Cambios de humor inesperados que podrían dañar a tu familia, una amistad te dejará ver que le agradas y mucho. No te preocupes por quien te afectó la existencia en tu pasado pues el karma y la misma vida se encargarán de hacer justicia y poner las cosas en su lugar, tu solo espera y el tiempo te mostrará con hechos lo que por tu propia mano querrás hacer. Es momento de ir por camino firma logrando todo lo que deseas sin hacer caso a chismes de personas que buscarán ofenderte o hacerte pasar malos momentos. En el mes de junio recibirás sorpresa inesperada de quien menos lo imaginas y te quedarás impactada. Ten cuidado con cambios en tus pensamientos, podrías hacer a un lado tus sueños y metas. Si tienes hermanos o hermanas podría surgir una discusión o mal entendido por asuntos del pasado que siguen afectando hasta hoy en día. Es momento de aprender de los errores y no volver a cometerlos, así que no vuelvas a enredarte con lo que ya fue o ya pasó.

CAPRICORNIO

Recuerda lo que vales y quién eres en realidad, quien te quiera que le cueste obtenerte, no bajes tu precio por nadie, date tu lugar y aprende a respetarte y dejar de esperar que las personas actúen como tú piensas. Es momento de cambiar eso que te molesta de ti y sigue prevaleciendo, con el paso de los días te darás cuenta de que es la mejor decisión que pudiste tomar. No descuides tu cuerpazo, estas en una etapa que engordarás mucho, ponte las pilas y cuida más tu alimentación o después se te va a dificultar un mucho el lograr perder peso. Aprende a deslindarte de todo lo que no es tuyo, no te metas en camisa de once varas ni trates de ayudar a quien no te lo está pidiendo. No esperes nada más de esa persona que te gusta o te mueve el tapete, esa persona tiene otros intereses y entre ellos no estás tú, no vale la pena gastar tu tiempo con quien no lo merece. La pasividad que te caracterizaba quedará en el pasado pues tendrás la actitud y el carácter que se necesita pa’ mandar a freír espárragos a toda esa gente que quiere verte destruido o destruida. Si tienes pareja vienen celos y separación momentánea. Ten mucho cuidado con un amor del pasado que podría aparecer en cualquier momento y con el podría volver a encenderse el fuego.

SAGITARIO

Tu pasado se hará presente y quizás te duela o te afecte, quita de tu camino todo aquello que te haga daño o afecte pon los pies en la tierra y date cuenta de que estás perdiendo tu tiempo por atender cuestiones que no te dejan nada de provecho. No te limites en lo que quieres lograr para tu vida y lo que quieres conseguir, debes de ser fuerte y darle con todo para que cumplas tus objetivos sin tener que darle explicación a alguien. Deja de pensar que el mundo está en tu contra, si tú no haces nada por resolver tus problemas existenciales y de tu pasado nadie lo va a hacer por ti. Una amistad te buscará por problema sentimental. Enfermedades o infecciones a finales de este mes. Días buenos y malos en camino, pero madurez en los próximos días, aprenderás las lecciones de un error que has venido cometiendo desde hace algún tiempo. Tus sueños te revelarán grandes verdades. Hay momentos en que desearías mandar todo al carajo, ten paciencia recuerda que las pruebas más difíciles te dejarán grandes enseñanzas. No es momento de mendigar ningún tipo de atención de nadie pues tienes la capacidad de estar bien y tener lo que te de tu gana.