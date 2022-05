Mayeli Alonso reveló que Lupillo Rivera vomitó después que Jenni Rivera le hiciera fuertes confesiones

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La primera eliminada de La Casa de Los Famosos 2, Mayeli Alonso, protagonizó varios momentos épicos en el reality de Telemundo. Entre esos cuando contó que Jenni Rivera le hizo una fuertes confesiones a Lupillo Rivera tan fuertes, que el hermano de “La Diva de La Banda” se terminó vomitando.

“Unas semanas antes de que falleciera, ella llegó a un concierto con Lupillo y recuerdo que cuando salió de ahí, era mi cumpleaños y se metió al camerino y todos se salieron y se nos quedamos mi mamá y yo… Y le dijo cosas tan fuertes y tan h**** que le habían pasado y le hicieron a ella, que Lupillo se vomitó. Le dijo: -¿Qué? No puedo creer lo que me están diciendo-. Ella dijo: -Sí tengo miedo y esto-… A los cinco días falleció. Yo crea ella sintió… ay no sé…”, fueron parte de las palabras de Mayeli Alonso en La Casa de Los Famosos sobre un momento vulnerable entre su ex Lupillo Rivera y la hermana de este, Jenni Rivera.

Después de eso, Mayeli Alonso tuvo una acalorada discusión con Niurka Marcos, en la que la cubana aseguraba que lo votantes que escogen el primer eliminado del reality de Telemundo estaban fuera de ahí. A lo que la ex de Lupillo dijo que se equivocaba: “…Fuerte me refiero a un güey que se mate en la cocina para que todos traguen… ¡Punto!…”. Sin embargo, esto no evitó que Mayeli abandonara La Casa de Los Famosos. View this post on Instagram A post shared by Telemundo (@telemundo)

Antes de irse, Mayeli vivió un momento muy emotivo en el que, a través de una actividad , debía contar sus altos y bajos en la vida. Por supuesto, se paseó por su divorcio, el nacimiento de sus hijos, la muerte de Jenni Rivera y de su padre y la pérdida de un bebé. View this post on Instagram A post shared by M A Y E L I A L O N S O (@mayelialonsooficial)

Sin embargo y a pesar que no continuará en la competencia, Mayeli Alonso parece haberse ido feliz, orgullosa y agradecida. Reconoce que su carrera apenas está empezando y aseguró que muchas cosas buenas están por venir. También dejó claro que, lo que vieron de ella durante estos días, es su realidad y que se considera una mujer transparente y frontal: “Lamentablemente hay personas que no les gusta la verdad…”. View this post on Instagram A post shared by M A Y E L I A L O N S O (@mayelialonsooficial)

Por otro lado, sus hija Anaya Rivera inició una campaña para que devuelvan a la mexicana a La Casa de Los famosos 2. Sus fans también han seguido dando la batalla en Instagram para que esto suceda. Cada minuto se van sumando más que piden el regreso de la empresaria y ex participante de Rica Famosa Latina, Mayeli Rivera. View this post on Instagram A post shared by 𝔼 𝕊 ℂ 𝔸 ℕ 𝔻 𝔸 𝕃 𝕆 ✌︎︎ (@escandalo_o)

