A Francisca Lachapel le cuestionan si estaba: “Borracha” en un video de Instagram y ella les responde

La boda de Francisca Lachapel, conductora de Despierta América, sigue dando de qué hablar. Ahora una seguidora la cuestionó en Instagram preguntando si estaba borracha, a lo que la estrella de Univision respondió de manera muy elegante.

“No estaba borracha y el que estaba ahí en la boda, presente, lo vio. Yo me tomé si acaso dos tequilas y fue suficiente y me la paso tomando agua como ya les dije. Lo único que me mantenía que tuviera esa energía, era felicidad que yo sentía de verme así realizada, de la oportunidad que Dios me dio…”, dijo en el paréntesis de su Live para aclarar los cuestionamientos de una seguidora de Instagram, que dudó en si Francisca Lachapel estaba borracha, pues se veía muy alegre. View this post on Instagram A post shared by Carlos Martinez De Jesus (@carlosmartine08)

Sin duda, ese ha sido uno de los días más emotivos y felices en la vida de la dominicana. A su regreso a Despierta América contó a sus compañeros y lloró al dedicarle un mensaje muy emotivo a su esposo y también a su mamá. Dijo que para una mujer de color y en condición humilde, como lo era ella, prácticamente era un sueño imposible de alcanzar casarse con un hombre como Francesco Zampogna. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

Su amigo Jomari Goyso se encargó de gran parte del matrimonio y también, como es costumbre ya, reveló secretos de la fiesta, vestido y sobre todo le dedicó unas palabras hermosas a Francisca Lachapel y a su esposo. No es un secreto lo unidos que son. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

Ya acabó la fiesta y, de vuelta a Miami, Francisca Lachapel agarró un avión para seguir trabajando. En Nueva York se desató bailando merengue con el alcalde, Eric Adams. El mismo nombró el 16 de Mayo el Día de Despierta América en el marco de los 25 años de aniversario. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

Por supuesto, la acompañaron sus compañeros de Univision y show: Galilea Montijo, Raúl González y Alan Tacher. También recibieron la visita de Eugenio Derbez en el estudio exterior de Despierta América, mismo que armaron en el medio de Times Square en Nueva York. Francisca Lachapel terminó firmando autógrafos y tomándose fotos con todos sus fans y personas que la conocieron en el pasado. Recordemos que ahí fue donde todo comenzó para la dominicana. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

