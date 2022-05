Chiquis Rivera usa transparencia de pies a cabeza y aclara si habla con el ex de Jenni Rivera, Esteban Loaiza

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La Abeja Reina sigue en promoción de su tour y disco nuevo que lleva el mismo nombre. En el videoclip Chiquis Rivera aparece luciendo sus curvas con transparencias de encaje negro de pies a cabeza, el cual dejó con la baba afuera a unos cuantos en Youtube. Pero además fue cuestionada por un reportero de Despierta América sobre si hablaba con el ex de Jenni Rivera, Esteban Loaiza.

Primero hay que decir que el videoclip de Abeja Reina de Chiquis Rivera es un derroche de talento y sensualidad. La misma inicia con la imagen de ella usando unas transparencias de cuerpo completo, que le volaron la imaginación a más de uno. Posteriormente usa un bodysuit de abeja amarillo. Justo durante la promoción de su nuevo material, Chiquis Rivera tuvo la oportunidad de decir si hablaba con el ex de su mamá, el pelotero Esteban Loaiza. View this post on Instagram A post shared by 𝔼 𝕊 ℂ 𝔸 ℕ 𝔻 𝔸 𝕃 𝕆 ✌︎︎ (@escandalo_o)

“No por supuesto que no”, así de cara fue Chiquis Rivera cuando le preguntaron si, a la salida de la cárcel y después de cumplir su condena, Esteban Loaiza habría tenido contacto con ella. Recordemos que un malentendido con él fue lo que detonó que Chiquis y Jenni Rivera tuvieran una diferencia, que no pudieron arreglar antes de que ella muriera inesperadamente en un accidente aéreo.

Esteban Loaiza fue sentenciado a años de prisión bajo los cargos de de posesión, compra, venta transporte de narcóticos. En Agosto del 2021 salió en libertad y, aunque se dijo que ofrecería una entrevista a El Gordo y La Flaca y que ya se había hablado, la verdad es que hasta hoy aún no se ha pronunciado en a través de un medio de comunicación. Sin embargo, el ex de Jenni Rivera, solo habló de béisbol. El deportista está en Tijuana y desde ahí está trabajando en educar a futuras promesas del béisbol, tal como lo fue él. View this post on Instagram A post shared by Esteban Loaiza (@loaiza2121)

Chiquis Rivera aprovechó también para aclarar que no vive en pecado por haber comulgado sin estar casada por la iglesia. Además mandó un mensaje a los “haters” de sus curvas diciendo que a la gente: “Le gusta criticar”. También dijo que no parará de mostrar su piel y sus curvas de la manera tan sexy que lo hace: “Hay que enseñar lo que uno no tiene. No todo. Partecita nomás”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

En cuanto a si este año le realizará junto a sus hermanos un homenaje a Jenni Rivera por cumplirse 10 años de su fallecimiento dijo que están en eso, pero aclaró que Jackie Rivera es la que se está encargando de todo como albacea de la empresa de su mamá. Pero sí dejó claro que andan en eso. Sin duda, Chiquis Rivera está en uno de sus mejores momentos personales y profesionales.

