Conoce la casa de Arath de la Torre, el presentador de ‘Hoy’ que lucha por su matrimonio

El presentador mexicano Arath de la Torre, de 47 años y quien forma parte del programa ‘Hoy’, ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses por la supuesta crisis por la que atravesaría su matrimonio con Susy Lu, luego de que se dieran a conocer unos mensajes suyos con Andrea Rodríguez, su ex.

Pese a que su relación no pasa por su mejor momento, todo parece indicar que el también actor y su pareja, con quien está casado desde hace 15 años, continúan viviendo bajo el mismo techo y así seguirá siendo.

La casa, que comparten con sus tres hijos –Gala, Lucca y Lia– es muy acogedora y ha sido presumida por la parejita por medio de diversos videos y fotografías publicadas en sus redes sociales. Se ubica al poniente de Ciudad de México.

Comedor y sala

El comedor y la sala fueron mostrados por Susy Lu en una instantánea de los festejos por el Día de Reyes.

Gracias a esa postal pudimos notar que su mesa de comedor es rectangular y de madera, mientras que su sala está compuesta por sofás de tono claro con cojines de color amarillo.

Recámara principal

La recámara está conformada por una cama grande con ropa de cama de tono claro, por una cabecera de color gris, así como por unas mesas de noche de tono chocolate. View this post on Instagram A post shared by ⒶⓇⒶⓉⒽ ♔ (@arathdelatorre)

Oficina

Al interior de su dormitorio también tiene una oficina equipada con un escritorio, con una computadora, con una televisión, con diversos muebles en tono chocolate, con unos cuadros y con un mini split. View this post on Instagram A post shared by ⒶⓇⒶⓉⒽ ♔ (@arathdelatorre)

Recámara de sus hijos mayores

La recámara de sus dos hijos mayores destaca por contar con dos camas individuales con ropa de cama de color mamey, con cabeceras de color gris y por estar personalizada con algunos cuadros de superhéroes y con diversos muñecos de peluche. View this post on Instagram A post shared by ⒶⓇⒶⓉⒽ ♔ (@arathdelatorre)

Recámara de su hija menor

La recámara de la pequeña Lia cuenta con una cuna con barandales de color gris, mientras que la ropa de cama es de tono lila. View this post on Instagram A post shared by ⒶⓇⒶⓉⒽ ♔ (@arathdelatorre)

Jardín

El jardín, que Arath y Susy Lu nos mostraron cuando fueron visitados por Elizabeth Gutiérrez, cuenta con diversos muebles de exterior, con césped natural, con área de barbacoa y con diversas plantas. View this post on Instagram A post shared by Susy Lu (@susylu)

