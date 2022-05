Paty Navidad y las declaraciones más polémicas que ha hecho a lo largo de su carrera

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Durante los últimos años, el nombre de Paty Navidad ha hecho eco en toda Latinoamérica debido a las diversas polémicas que ha protagonizado, desde sus declaraciones sobre el Covid-19 al inicio de la pandemia, hasta su baneo de Twitter.

Sin embargo, a lo largo de la trayectoria de la actriz y conductora sinaloense se suman decenas de momentos que han dejado con la boca abierta al público. Y este 20 de mayo, día de su cumpleaños número 49, hacemos un recuento sobre sus declaraciones más polémicas hasta la fecha.

Covid-19, un “montaje global para encarcelarnos”

En un principio, la famosa de 49 años no dudó en pronunciarse en contra de las estadísticas que arrojaba la creciente ola de contagios por coronavirus. A través de su -ya eliminada- cuenta de Twitter, se dijo enfadada por dicho “montaje”.

“Pareciera que la OMS da Golpe de Estado Mundial, COVID-19 es un montaje global para encarcelarnos en nuestras casas bajo dictadura y control del miedo, un juego sucio para establecer su nuevo orden mundial”, declaró en su perfil.

Meses después, se informó que la actriz dio positivo a Covid-19, esto ocurrió durante su participación en el reality de cocina, MasterChef Celebrity. No obstante, su postura ante dicho virus, no se modificó.

“Los doctores me decían que estaba muriendo y que tenía doble neumonía, y me quise salir dos veces porque era mentira, el primer lugar porque yo no era para estar en terapia intensiva con 25 cables en cada caso. Si hubiera permitido que me intubaran, sin ser necesario, posiblemente no estaría aquí, como ha sucedido a muchísimas personas, también de mi misma familia desgraciadamente”, contó en entrevista.

La tecnología 5G funciona para controlar personas

En más de una ocasión, Patricia Navidad ha hecho referencia a que la tecnología 5G se instaló en México con diferentes antenas con el objetivo de manipular los pensamientos y cerebros de la gente.

Aunado a esto sentenció que este tipo de tecnología destruirá al ser humano, la naturaleza y los animales.

Vacunas, implantes de microchips y tatuajes cuánticos

Una más de las teorías que en su momento compartió la histrionisa consiste en que la era de la Inteligencia Artificial y Transhumanismo llegará a través de las vacunas, implantes de microchips y tatuajes cuánticos. De acuerdo a Navidad, esto es debido a que se activan a través del 5G.

Te puede interesar:

• Paty Navidad rompe en llanto frente a las cámaras y revela que su papá está grave de salud

• VIDEO: Paty Navidad revela que fue víctima de envenenamiento y bullying cuando estaba en Televisa

• Paty Navidad regresa nuevamente a Instagram