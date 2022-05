Cristian Castro reaparece con sorprendente look que provocó una lluvia de comparaciones

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cristian Castro vuelve a estar en boca de todos, en esta ocasión, debido a un radical cambio de look que impactó a sus seguidores de redes sociales, quienes no dudaron en compararlo con un personaje de ficción, pero también le encontraron gran parecido con su papá, el actor y comediante Manuel “El Loco” Valdés.

El cantautor se presentó la noche del pasado jueves 19 de mayo en la terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco de Venezuela, en donde el romanticismo se apoderó del escenario para rendir homenaje a dos grandes de la música mexicana, José José y Juan Gabriel.

Durante la velada de dos horas que por muchos fue catalogada como mágica, Cristian Castro deleitó a los asistentes con varios éxitos que ha logrado a lo largo de su carrera como “Azul”, “Por amarte así”, “Lloran las rosas”, “No hace falta” y “Volver amar”, entre otras.

Sin embargo, no solo ha dado de qué hablar por el rotundo éxito que anotó a su carrera y el imponente talento vocal que lo caracteriza, sino por un sorprendente cambio de look que lució durante su presentación, y es que, a través de las redes sociales, comenzaron a circular algunas imágenes del hijo de Verónica Castro en las que aparece con una melena rubia que terminó provocando una lluvia de comparaciones.

Desde el personaje de una película de Tim Burton Beetlejuice, el astrólogo Walter Mercado, y hasta el ex Presidente de Estados Unidos Donald Trump, fueron algunas comparaciones que recibió el cantante dentro de las redes sociales, en donde compartieron fotografías tratando de encontrar las similitudes. View this post on Instagram A post shared by 🇻🇪🇻🇪🇻🇪DIMEPAVE 🇻🇪🇻🇪🇻🇪 (@dimepave) View this post on Instagram A post shared by Don Goyo (@dongoyotv)

Sin embargo, la gran mayoría coincidió en que comparte un gran parecido físico con su fallecido padre, el comediante Manuel “El loco” Valdés.

“Claro que tiene mucho de él era su papá”, “Idénticos“, “Es que cada día se parece más a su papá”, “Igualito a su papá como dos gotas de agua“, escribieron algunos usuarios de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Revista TVNotas Oficial (@revistatvnotas)

Este cambio de imagen llega luego de que el cantante presumiera un rostro rejuvenecido previo al concierto que ofreció en Nueva Jersey, Estados Unidos, en donde a pareció con el cabello recogido por la parte de atrás y que también provocó miles de reacciones en forma de corazón. View this post on Instagram A post shared by Cristian Castro (@cristiancastro)

