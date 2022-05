De Kris Jenner a Arnold Schwarzenegger: 8 famosos que engañaron a sus parejas y lo aceptaron públicamente

Click to share on Facebook (Opens in new window)

No siempre lo que comienza como un cuento de hadas, se desarrolla de la misma manera. Y es que si bien dentro la industria del entretenimiento existen parejas se vuelven inspiración para el público, en ocasiones la historia de amor cuenta con un desenlace alejado de la felicidad.

Tal ha sido el caso de aquellos famosos que han sucumbido ante las tentaciones que se han presentado en su camino y como resultado, sus relaciones o matrimonios han llegado a su fin por culpa de la infidelidad.

Por esa razón, te compartimos un recuento de aquellas estrellas de Hollywood y de la industria musical que han engañado a sus parejas y no tuvieron problema con aceptarlo públicamente. ¿Tú ya los conocías a todos?

Kris Jenner

Una de las famosas que no ha tenido reparo en hablar sobre su falla, es la empresaria Kris Jenner, quien en varias ocasiones se ha sincerado sobre la razón que la llevó a poner fin a su matrimonio con Robert Kardashian.

“Me casé cuando era muy, muy joven. Conocí a Robert cuando tenía 18 años. Salimos durante cuatro años, me casé a los 22. En algún momento de mi vida, cuando tenía treinta y algo, tuve una aventura y de lo que más me arrepiento es del hecho de que destrozó mi familia“, contó en entrevista con Diane Von Furstenberg para su podcast.

Jay-Z

Si hay alguien en quien menos se pensaría como una de las víctimas de una infidelidad, hablamos de Beyoncé, pues además de ser sumamente talentosa, cuenta con una belleza que tiene babeando a millones.

Sin embargo, Jay-Z no pudo evitar ceder ante las tentaciones y en una entrevista con The New York Times reveló cómo su aún esposa logró perdonarlo y superar dicha traición: “Lo más difícil es ver el dolor que provocaste en el rostro de alguien y después tener que lidiar con eso tú mismo”.

Arnold Schwarzenegger

Uno de los divorcios más sonados sin lugar a dudas es el del actor y ex Gobernador de California, Arnold Schwarzenegger. Este se dio debido a que concibió a un hijo con su ama de llaves a espaldas de su esposa de aquel momento, Maria Shriver.

“De vez en cuando sí piensas en eso. Y puedo comerme la cabeza tanto como quiera, pero eso no va a cambiar la situación. … No puedes retroceder”, le contó al portal Men’s Journal.

Kristen Stewart

Aunque hoy en día Kristen Stewart y Robert Pattinson mantienen una relación cordial de amistad, esto no siempre fue así. Y es que la pareja mantuvo una relación que llegó a su fin luego de que la captaran besando al director Rupert Sanders. View this post on Instagram A post shared by Kristen Unlimited (@kristenunlimited)

Tras su falta, la nominada al Oscar emitió una disculpa pública a su ex pareja, diciendo: “Esta indiscreción momentánea ha puesto en peligro la cosa más importante de mi vida, la persona a la que más amo y respeto, Rob. Lo amo, lo amo, lo siento muchísimo”, escribió.

Lamar Odom

El ex basquetbolista y ex esposo de la socialité Khloé Kardashian, Lamar Odom, pasó por una época oscura en su vida en la que a pesar de contar con el apoyo de la famosa, lo llevó a serle infiel en más de una ocasión. View this post on Instagram A post shared by Splash News (@splashnews)

“Si hay algo de lo que me arrepiento de cuando estaba casado es haber tenido múltiples romances con distintas mujeres. Eso no era lo correcto”, dijo a US Weekly.

Alejandro Sanz

Por su parte, el cantautor español Alejandro Sanz admitió mediante un comunicado tener un hijo fuera de su matrimonio con su ex esposa, Jaydy Michel.

A pesar de la lluvia de críticas que recibió, el intérprete de “La tortura” expresó “la gran satisfacción que supone para mí tener este hijo, así como lo es tener a mi hija, no deseando otra cosa sino que vivan y se críen felices con el cariño incondicional de sus madres y del mío”.

Juanes

Tremendo escándalo se originó tras darse a conocer que el cantante colombiano Juanes le fue infiel a su esposa Karen Martínez. El hecho se reveló mediante las fotografías de algunos paparazzi que se difundieron a través de los medios. View this post on Instagram A post shared by JUANES (@juanes)

Tras la noticia, él y su esposa se separaron 11 meses, pero luego de un tiempo la pareja decidió darse una nueva oportunidad en el amor.

Raúl Araiza

El aclamado conductor del programa matutino “Hoy”, Raúl Araiza, no queda exento de esta lista, ya que por medio de sus redes sociales admitió haber cometido “una falta” a su esposa y a su familia. Como resultado, decidió pedirle disculpas públicas a ella y a sus hijas. View this post on Instagram A post shared by Raúl Araiza (@negroaraiza)

