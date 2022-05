Aleida Núñez deslumbra con el tremendo escote de su vestido traslúcido color arena

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aleida Núñez es considerada una de las celebridades consentidas dentro de las redes sociales, en donde continuamente comparte atrevidas imágenes que se roban el corazón de millones de seguidores. Así fue como una vez más presumió su despampanante belleza con un vestido que dejó al descubierto un escote de infarto.

La actriz y cantante mexicana volvió a paralizar su cuenta oficial de Instagram, en donde presumió ante cerca de 4 millones de seguidores su exuberante anatomía con un vestido traslúcido color arena, prenda que además de hacerla lucir bella y sensual al mismo tiempo, también provocó todo tipo de reacciones gracias a su escote profundo.

Y es que, en la serie de acaloradas imágenes, la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, cruzó sus brazos y ligeramente inclinada hacia el frente presumió uno de los ángulos más atrevidos, con lo que recibió una lluvia de halagos y acaloradas propuestas.

“A veces soy ángel, a veces demon… todo depende de cómo me trates“, fue la frase con la que acompañó la publicación en la que también posó de perfil para lucir su espectacular silueta.

Las seductoras imágenes fueron compartidas como parte de los adelantos que únicamente sus verdaderos fanáticos podrán encontrar si se suscriben a la página de contenido exclusivo http://www.aleidavip.com en donde promete publicar fotos pensadas para consentir a su público más exigente.

Pero el desfile de candentes postales no acabó ahí, pues agregó una nueva instantánea con dedicatoria especial, en la que presumió su bello rostro y larga cabellera rubia mientras se posiciona ligeramente de perfil a la cámara luciendo el mismo atuendo transparente que nuevamente dejó ver sus curvas. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Pero Aleida Núñez no solo ha dado de qué hablar por sus arriesgadas publicaciones de redes sociales, ya que también ha demostrado que derrocha sensualidad y belleza en cada escenario en el que se presenta, lo cual ha sido comprobado por quienes asisten a sus shows musicales, en donde aparece con diminutos vestuarios que atraen todas las miradas. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Como prueba de lo anterior, se encuentra la presentación de Álamo, Veracruz, en donde subió al escenario con un body de látex color negro que resaltó a la perfección su despampanante silueta. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

También te podría interesar:

–Aleida Núñez causa revuelo con vestido escotado y traslucido que puso en evidencia sus curvas

–Aleida Núñez luce sus curvas bailando con un atrevido body amarillo en carnaval de Veracruz

–Aleida Núñez luce sus estilizadas piernas y mini cintura con exótico vestuario plateado de tiras