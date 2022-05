Lele Pons se agacha con traje de baño mínimo y muestra de nuevo la celulitis en Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La influencer venezolana Lele Pons es una de la mujer latinas más bella en las redes sociales. Así como siempre presume su cuerpazo en Instagram, también lo ha hecho en varias oportunidades con su celulitis. Misma que mostró sin ninguna vergüenza vistiendo un traje de baño mínimo.

Con una pieza dorda que dejaba mucha piel a la vista, Lele Pons se agachó en frente de un espejo y se fotografió mostrando todas sus curvas, atributos y también la celulitis dejando claro que, aunque sea famosa es como cualquier otra mujer. Además cree firmemente en que este tipo de mensajes empodera a sus seguidoras. View this post on Instagram A post shared by Lele Pons (@lelepons)

Esto mismo ha hecho Karol G en sus redes sociales. No se puede negar que esta nueva generación de artistas, porque Lele Pons también actúa y canta, quiere que las mujeres de hoy en día no teman a mostrarse tal cual son. De hecho es una crítica directa al exceso de filtros y retoque de Photoshop, que tanto Lele Pons como la colombiana también han usado. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Lele Pons cuanta con más de 45 millones de seguidores en Instagram y es una de las primeras influencers latinas que se dio a conocer en la red social. En principio su humor cautivó a muchos. La venezolana siempre ha mostrado sus antes y después sin ningún tipo de complejos. De hecho, en estos días hizo uno con su tío preferido, el cantante puertorriqueño Chayanne. View this post on Instagram A post shared by Lele Pons (@lelepons)

También es bien conocida su relación el cantante Guaynaa. Aunque ella “pensó” que le daría un anillo hace poco, la verdad es que era una broma por parte de ambos para su contenido de humor. Aún así, el puertorriqueño y la venezolana se compraron una casa juntos en Florida y viven juntos desde hace más de un año. Ambos se han consolidado como una de las parejas más fuertes de la industria del entretenimiento hispano. View this post on Instagram A post shared by Lele Pons (@lelepons)

Justo Guaynaa hizo una colaboración con la exitosa cantante Becky G en su nuevo disco “Esquemas”. Hace poco tanto él como su novia Lele Pons estuvieron en el release del mismo y se la pasaron bomba junto a la cantante de origen mexicano y otras estrellas de la música como Prince Royce. Aquí les dejamos el tema de ambos Tajín, que cuenta con casi un millón de reproducciones en Youtube.

