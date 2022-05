Yalitza Aparicio presume su cuerpazo y “colita”, así como la vista de su natal Oaxaca en Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La actriz y filántropa Yalitza Aparicio ando muy sexy últimamente. No es que antes no lo fuese, sino que claramente ahora se siente mucho más segura de publicar esas fotos en Instagram, tal como dijo hace poco. Esta vez c compartió unas fotos que le había tomado un amigo, en las que se podía apreciar una hermosa vista de su natal tierra Oaxaca en México y también sus atributos: “colita” y cuerpazo.

Vistiendo unos jeans muy ajustados, Yalitza Aparicio posó para la cámara de espaldas y dejando claro que tiene un cuerpazo que, aunque pocas veces le vemos, está ahí. “Oaxaca nunca nos dejara de sorprender. Todos queremos #amigos así, que te llenan la memoria de #fotos, y real , no me di cuenta de varias”, fue el mensaje que publicó la protagonista de Roma en Instagram. View this post on Instagram A post shared by Yalitza Aparicio Martínez (@yalitzaapariciomtz)

También hace apenas unos días, se había dejado ver con una amiga en bikini y un poco antes Yalitza Aparicio sola desde la playa y confesando algo a sus fans y seguidores: “Cada vez que tengo este tipo de fotos, me da pena compartirlas, por comentarios que surgen …pero siempre hablo de amor propio..y la verdad es que me amo tal como soy yo. Además, soy la versión más joven, del resto de mi vida”. View this post on Instagram A post shared by Yalitza Aparicio Martínez (@yalitzaapariciomtz)

La actriz mexicana reconoció en una entrevista con Juanpa Zurita que ha recibido bullying por usar ropa de marca o a veces por su aspecto físico. Pero si hay alguien que ha demostrado fortaleza y mucho orgullo por sus orígenes indígenas es Yalitza Aparicio. Con el tiempo se ha vuelto una voz para su comunidad. Esto sin mencionar que ha llevado su mensaje de empoderamiento femenino fuera de las fronteras de México. Yalitza Aparicio confiesa si quiere modelar para marcas internacionales pic.twitter.com/fJs170hi86— Lo + viral (@VideosVirales69) April 15, 2022

Hace unos meses estuvo en Dubai en la Cartier Women’s Initiative. Ahí se dieron cita las mujeres que más están influenciando a otras y le rindieron un homenaje a las mismas. Entre ellas se encontraba Yalitza Aparicio llevando un mensaje de empoderamiento a las mujeres del mundo en nombre de las latinas y sobre todo de la mujer indígena mexicana. View this post on Instagram A post shared by Yalitza Aparicio Martínez (@yalitzaapariciomtz)

Actualmente, Yalitza Aparicio es imagen de muchos productos y son varias las casas de diseño que andan tras la artista. En cuanto a sus fans son muchos los que le suplican que quieren verla en la pantalla grande de nuevo y no es de extrañar que pronto los complazca. View this post on Instagram A post shared by Yalitza Aparicio Martínez (@yalitzaapariciomtz)

