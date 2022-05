Britney Spears hizo una cantidad impactante de terapias obligada por sus tutores

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Después que acabara la tutela legal de más de una década, donde Britney Spears vivió un terrible y prácticamente cautiverio. La propia estrella del pop ha ido revelando los diferentes actos se realizaban contra su voluntad como el tomar una cantidad de horas impactantes de terapia psicológica.

Todos los horrores que ha relatado Britney Spears que vivió durante sus últimos 13 años de vida, que incluyen varias cosas que hizo prácticamente obligada. A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, “La Princesa del Pop” contó que tuvo que hacer 840 horas de terapia sin querer hacerlo. En la publicación le dio con todo a los médicos que se encargaban de ella y que ese tratamiento fue de las peores cosas que la obligaron a hacer. View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

Ademas, Britney Spears los señaló de que solo les interesaba seguir lucrándose: “Después de hacer exactamente 840 horas de terapia no deseada en una m*** silla, este es mi mensaje para todos mis terapeutas y las personas que se quedaron con mi dinero: que me besen el trasero”, dijo la cantante sin piedad alguna en Instagram. View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

Además, Britney Spears señaló a su familia nuevamente de ser cómplice de muchas de las “torturas” que vivió y dejó claro que no le importa lo que piensen sus detractores: “Y si creen que estoy mintiendo o que es imposible hacerlo, investiguen. Además, ella misma se burló de cómo eran supuestamente esas terapias, donde llegaron a decirle que hasta tenían que ir al parque de diversiones Six Flags. View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

