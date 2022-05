Chiquis Rivera usa enterizo de agujeros y se desbordan todos sus encantos en el lanzamiento de “Naked”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una vez más Chiquis Rivera vuelve a hacer temblar el Instagram y esta vez sus atributos tienen todo que ver. Muy quitada de la pena, Chiquis usó un enterizo de lycra ultra pegado negro con agujeros inmensos, que dejaban a la vista los encantos y atributos de la cantante de regional de mexicano. Por supuesto, tanta sensualidad tiene una razón de ser y es el lanzamiento de su nuevo labial de BE Flawless Cosmetics, llamado “Naked”.

Esto significa “desnudo” en español, pero la que casi estaba así era la propia Chiquis Rivera. Últimamente no para de hacer arder las redes sociales con su sensualidad y, si es por trabajo, pues no pone reparo. El enterizo que vistió para el lanzamiento de su nuevo labial “Naked” ha sido uno de los atuendos más atrevidos que le hemos visto a la hija de Jenni Rivera. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_diva)

Hace pocos días, Chiquis Rivera llegó a México en el marco de la promoción de su nuevo álbum Abeja Reina, el cual sigue subiendo en números en las diferentes plataformas de reproducción musical como lo son Spotify y iTunes. Ahí, “El Honor” va a la cabeza siendo uno de los temas más escuchados.

Sin embargo, le están dando la pelea a los nuevos sencillos titulados “La Ex” y “La Que Está de Moda Soy Yo”, para la promoción de los mismos Chiquis Rivera se forró en látex rojo y dejó claro por qué es una de las mujeres latinas preferidas en la costa oeste. Su sensualidad, talento y humildad no conocen de fronteras. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

En una de las entrevistas que le realizaron en México confesó no hablar con Esteban Loaiza, el ex esposo de su mamá Jenni Rivera, y con el que fue señalada de haber tenido un romance en el pasado. Para ese momento, Jenni y Chiquis tuvieron una fuerte diferencia y La Diva de La Banda falleció poco tiempo después en un accidente de avión. View this post on Instagram A post shared by 𝔼 𝕊 ℂ 𝔸 ℕ 𝔻 𝔸 𝕃 𝕆 ✌︎︎ (@escandalo_o)

Sin embargo, Chiquis Rivera fue entrevistada por Mandy Fridmann para el lanzamiento de Abeja Reina y ahí dijo que ahora se siente una mujer mucha más segura como persona y como profesional. Esto es algo comprobable fácilmente. Solo basta ver la carrera que está cosechando Chiquis. Aún así admitió que solo le hiciera falta que Jenni Rivera le dijera que está orgullosa de ella. No hay duda que lleva en la sangre lo luchona y talentosa.

