Kourtney Kardashian y Travis Baker hicieron una particular boda en Italia y fans los compararon con “Los Locos Adams”

Kourtney Kardashian por fin se casó y el afortunado es el baterista de Blink 182, Travis Barker. La boda, tal como acordaron, fue estrictamente íntima y con unos atuendos muy rockeros y particulares al punto que los compararon con “Los Locos Adams“. EL lugar escogido por la pareja fue Italia, específicamente en en Castello Brown de Portofino.

Todos, incluidos los novios Kourtney Kardashian y Travis Barker tenían unos atuendos particulares y muy llamativos que hicieron que los internautas no se aguantaran en dejarles comentarios. A pesar de que todos están felices por la unión, los memes no se hicieron esperar. Ella escogió un vestido corto de encaje y con una virgen en el velo que escogió de la firma Dolce & Gabanna. View this post on Instagram A post shared by Kourtney ❤️ (@kourtneykardash)

Los recién casados llegaron al complejo costero de Domenico Dolce y Stefano Gabbana en Italia para reunir a su familia, amigos y personas más cercanas en la más estricta intimidad. Kourtney Kardashian y Travis Barker aprovecharon después de convertirse en marido y mujer oficialmente de publicarlo en sus respectivas cuentas de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Krystal Vasquez (@kravis4ever)

Después que Kris Jenner llevara a Kourtney Kardashian al altar, esta diera a Travis Baker el sí acepto y él respondiera con lo mismo, sellaron su amor con un beso. Todos se sintieron felices de por fin ver a la dueña de Poosh enamorada. Los hijos de ambos novios estaban en el ceremonia y también fueron vestidos de forma particular. View this post on Instagram A post shared by Krystal Vasquez (@kravis4ever)

Kim Kardashian y sus hijos llegaron de negro de arriba y abajo. Mientras que las menores de las hermanitas del clan Kardashian Jenner, Kylie Jenner y Kendall Jenner se decidieron por unos vestidos victorianos de flores. Se pudo conocer que el tema gótico fue escogido por la propia Kourtney Kardashian y todos los invitados debían cuplir con el mismo. Kim además sorprendió con su cabello blanco platinado. View this post on Instagram A post shared by Krystal Vasquez (@kravis4ever)

Esta sería la tercera boda de Kourtney y Travis. La primera fue hace unos meses en una capilla en Las Vegas y con un imitador de Elvis Presley. Después lo hicieron por la vía legal en Santa Bárbara y ahora por la iglesia en Italia. Sin duda, esta parejita está entregada al amor. View this post on Instagram A post shared by Kourtney ❤️ (@kourtneykardash)

