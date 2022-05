Niurka Marcos amenaza con pegarle un “galletón” a Laura Bozzo en La Casa de los Famosos 2

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las cosas se están calentando en La Casa de los Famosos. Niurka Marcos y Laura Bozzo han pasado a tener experiencias extremas. En algunos momentos se aman y en otros, se detestan. Al punto que la propia vedette cubana amenazó con pegarle un “galletón” a la peruana.

Niurka desde el principio ha fomentado el acercamiento con Laura Bozzo. Desde que llegó a La Casa de Los Famosos 2, la saludó muy efusiva y luego han estado bailando, riendo y por supuesto, pelando también. Sin embargo, ahora Niurka Marcos le dijo a sus compañeros lo siguiente: “Y volteo a verlos así como diciéndole: -Dile por favor que yo no los estaba pelando- Y él amablemente le dijo: -Es que ella no se estaba dirigiendo a ti, ni nada. Y entonces, en ese momento ese momento le digo ya déjame en paz ya suéltame güey y se prendió y empezó a decir groserías y la mande para el…. Yo ni había hablado. Es más, ya ni me estaba riendo… Ya es too much… Y Ahí me agarra con un baile y le sueno un galletón y le sueno la jeta….”. View this post on Instagram A post shared by La Mesa Caliente (@lamesacaliente)

Laura Bozzo tuvo un momento de introspección y le preguntó, como ella mismo dijo, a Dios: “¿Qué quiere de mí? ¿Por qué quiere que esté acá?… A veces pienso si será una señal… Ya pasé mucho… suficiente. Vamos a respirar… Hay momentos en los que me dan ganas salir corriendo. Obviamente, no lo voy a hacer. ¡Ay quiero mi celular!… No sé qué está pasando afuera, ¿cómo le está yendo a mi programa?…”, fueron las partes de la peruana orquestado en gran parte por las discusiones y diferencias que ha tenido en La Casa de Los Famosos con Niurka Marcos. View this post on Instagram A post shared by 𝔼 𝕊 ℂ 𝔸 ℕ 𝔻 𝔸 𝕃 𝕆 ✌︎︎ (@escandalo_o)

Sin embargo, Laura Bozzo le contó a Daniella Navarro quiénes son las personas que ella considera sensatas y dejó claro que no le gustan las personas que no puede descifrar. En este grupo de “confianza” también metió a Brenda y a Julia. Además aprovechó de lanzarle un poco de veneno a Niurka Marcos y dijo que no sabe si todo es una estrategia del juego. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Pero, al momento de la fiesta, la famosa “Señorita Laura” recibió un baile de strippers que no eran más que sus compañeros en el reality de Telemundo. Osvaldo Ríos fue el que protagonizó casi toda la coreografía y el sexy baile que le hicieron a Laura Bozzo y que ella, junto a sus otras compañeras incluyendo Niurka Marcos disfrutaron también. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Sigue leyendo:

Mayeli Alonso es la primera eliminada de La Casa de los Famosos 2, después de discutir con Niurka

Niurka Marcos se “comió” a Osvaldo Ríos: “Es tremendo camón”, dijo en La Casa de Los Famosos 2

Laura Bozzo se esconde de Niurka Marcos en ‘La Casa de los Famosos 2’ y así fue el incómodo abrazo entre las dos

Alicia Machado y Niurka Marcos juntas pero no revueltas en La Casa de Los Famosos 2