Anitta revela que Natti Natasha la enseñó a decir frases picantes durante la intimidad

Ya sabemos que la brasileña Anitta es un libro abierto cuando de confesar intimidades se trata. Justo ahora reveló en una entrevista que la propia Natti Natasha fue la que le enseñó a decir frases picantes mientras andan en el “chaca chaca” y en la intimidad de la cama con sus parejas.

Recordemos que Anitta, aunque habla español e inglés muy bien, no es su lengua natal por lo que de decir algunas cosas específicas se le hace difícil como por ejemplo: las frases que utilizan mucho en momentos de intimidad con su parejas. Así que la intérprete de “Envoler” y la reina del “Challenge” de la colita confesó que su amiga Natti Natasha fue la que le enseñó frases eróticas a decir en el momento de hacer el amor.

“Yo le dije a Natti: quiero ayuda porque estoy por fo**** mañana… Ella me enseñó… Pina, perdón. Ella me enseñó solo a mí y nadie más… Ella me dijo, nadie escuchó, solo estaba ayudando a una amiga… Me enseñó: -Dame Duro-… Me enseñó: Écha*** Aden**”, dijo Anitta sobre su amiga Natti Natasha de una manera muy honesta sobre las palabras que “se deben”, según ella, decir al momento de la intimidad.

Justo de Natti Natasha podemos decir que hoy está viviendo uno de los momentos más duros de su vida. Su marido y padre de su hija Vida Isabelle, Raphy Pina, fue sentenciado a 41 meses de cárcel bajo el cargo de posesión ilegal de armas. En horas de la mañana llegó a una corte federal en San Juan, Puerto Rico. View this post on Instagram A post shared by Carlz🦊 (@carlzoficial23)

Al salir después de conocer el resultado dijo ante las cámaras de los medios de comunicación que iba a su casa a despedirse de su familia y a entregarse voluntariamente como lo dictaminó la ley. Pero también dejó claro que seguirá luchando por estar con los suyos a de nuevo lo antes posible. Por supuesto, Natti Natasha se encontraba al lado de Raphy Pina, sobre todo cuando iba camino a entregarse a las autoridades. View this post on Instagram A post shared by People en Español (@peopleenespanol)

Daddy Yankee se presentó también la corte para apoyar tanto a Raphy Pina como a Natti Natasha y dijo que el empresario musical es un hombre que ha ayudado a la comunidad boricua. También que ha fomentado empleos y empresas de trabajo y que, sin duda es alguien que es más útil fuera que dentro de la cárcel. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

Mismo mensaje que complementa posteriormente en las redes sociales y donde deja claro su lealtad para quien hoy enfrenta la justicia y quien puede que pase más de 3 años en la rejas. View this post on Instagram A post shared by υявαη sкү (@urbanskymusic)

La última imagen de la pareja de Natti Natasha, Raphy Pina, es precisamente la de caminar esposado para entregarse oficialmente en la cárcel donde estará los próximos meses. Por supuesto, sus abogados ya están preparando una apelación del caso y además están solicitando la libertad condicional. View this post on Instagram A post shared by 𝔼 𝕊 ℂ 𝔸 ℕ 𝔻 𝔸 𝕃 𝕆 ✌︎︎ (@escandalo_o)

