Conoce la mansión a la que Raphy Pina se mudó poco meses antes de ser condenado a prisión

El productor musical Raphy Pina, de 43 años y quien tiene una hija con la cantante Natti Natasha, está pasando por uno de los momentos más complicados de su vida, al darse a conocer que fue condenado a 41 meses de prisión por el delito de posesión de armas.

Esta dura noticia la recibió poco días después de la fiesta de cumpleaños de Vida Isabelle, su hija, quien desde que nació ha vivido en la lujosa mansión que sus papás adquirieron en Miami Beach a principios del 2021.

Ese inmueble, en el que cuentan con todos los lujos que nos podamos imaginar, fue comprado por la parejita con el propósito de ver crecer a la integrante más pequeña de la familia, por lo que esperan ver cumplido ese anhelo.

Cocina

La cocina es abierta y muy amplia. Está equipada con alacenas de color café, con electrodomésticos de alta gama y con una isla central que funciona para preparar los alimentos, pero también como desayunador.

Comedor

Su comedor cuenta con una mesa de cristal con espacio para ocho sillas de tono verde botella, con una lámpara de techo y con diversas plantas. View this post on Instagram A post shared by Raphypina (@raphypina)

Sala de televisión

La sala de televisión está conformada por un sofá modular de tono beige, por una alfombra ‘mágica’, por un mueble de madera para sus artículos decorativos y por una televisión empotrada a la pared. View this post on Instagram A post shared by Raphypina (@raphypina)

Oficina

La oficina, que está rodeada de hermosas plantas, cuenta con un escritorio de color rojo, con un sofá gris, con algunos cuadros y con una televisión empotrada a la pared. View this post on Instagram A post shared by Raphypina (@raphypina)

Recámara principal

La recámara principal, desde la que se tiene una muy linda vista de la piscina gracias a un gran ventanal, está conformada por una cama grande con cabecera de tono verde y mesas laterales de color café. View this post on Instagram A post shared by Raphypina (@raphypina) View this post on Instagram A post shared by Raphypina (@raphypina)

También tiene un taburete, una alfombra, una sala de estar verde, una televisión empotrada a la pared, un gran vestidor y un baño. View this post on Instagram A post shared by Raphypina (@raphypina)

Recámara de visitas

La recámara de visitas, que es donde suelen dormir los hijos mayores de Raphy Pina cuando lo visitan, está conformada por dos camas individuales con cabecera gris, por una mesa lateral, por un escritorio con su respectiva silla de oficina, por una cómoda y por una televisión empotrada a la pared. View this post on Instagram A post shared by Raphypina (@raphypina)

Jardín

El área de jardín cuenta con césped artificial, con diversos árboles, con una terraza, así como con una piscina con su respectiva área de spa. View this post on Instagram A post shared by Raphypina (@raphypina)

Al exterior también gozan de una pequeña cocina con su respectiva área de barbacoa. View this post on Instagram A post shared by Raphypina (@raphypina)

Su jardín, así como otras de las habitaciones de la casa, llaman la atención por sus esculturas de animales, entre las que destacan un lagarto, un tigre, una pantera, un caballo y hasta un pingüino. View this post on Instagram A post shared by Raphypina (@raphypina)

Muelle

La residencia, que está distribuida a lo largo de dos pisos, cuenta con un muelle privado, lo que ha sido aprovechado por Natti y Raphi para dar unos paseos en yate o para practicar diversos deportes acuáticos. View this post on Instagram A post shared by Raphypina (@raphypina)

