“La Chica del Clima”, Yanet García, expone su retaguardia en la playa con vestido traslúcido

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Yanet García no deja de llamar la atención en redes sociales con ayuda de candentes imágenes que la hacen lucir radiante y con un cuerpo espectacular. Así fue como una vez más presumió su escultural silueta con una seductora prenda que ha dejado muy poco a la imaginación.

Hace unos días, la bella modelo mexicana, quien es conocida como “La Chica del Clima” compartió con millones de seguidores de Instagram que viajó a las Islas Turcas y Caicos para la producción de nuevo material pensado especialmente para sus millones de suscriptores de OnlyFans, plataforma en la que ha ganado popularidad por compartir ardientes imágenes en las que aparece modelando bikinis de hilo dental y conjuntos de lencería transparente que se han convertido en favoritas de muchos.

No obstante, la expresentadora del programa ‘Hoy’ está a punto de lanzar su nuevo material, por lo que volvió a utilizar su perfil social para compartir un adelanto de lo que podrá disfrutar su público más exigente y modelando en la playa de espaldas a la cámara, dejó a la vista su torneada retaguardia con ayuda de un sexy vestido blanco, cuyas transparencias mostraron a la perfección sus curvas.

“El comienzo de algo nuevo“, fue la frase con la que acompañó la imagen que se robó el corazón de miles de seguidores.

Pero como ya es costumbre, la originaria de Monterrey, Nuevo León, también recibió una lluvia de mensajes en los que elogiaron su despampanante belleza.

En un ángulo diferente, pero que también causó revuelo días antes, Yanet García duplicó la dosis de belleza y sensualidad posando con la misma prenda frente a las aguas cristalinas del mar. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Mientras que, en agradecimiento al cariño que continuamente recibe, compartió un video en el que mostró cómo realizó la acalorada sesión fotográfica desde el conjunto de islas ubicado en el océano Atlántico, paraíso que podrán disfrutar próximamente en redes sociales y la plataforma de contenido exclusivo antes mencionada. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Desde el mismo territorio británico, la estrella de televisión de 31 años modeló un conjunto de lencería de tiras y transparencias color rosa, con el que presumió su deslumbrante belleza. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

También te podría interesar:

–Yanet García, “La Chica del Clima”, muestra su voluptuosa retaguardia mientras se ejercita

–“La Chica del Clima”, Yanet García, destapa sorpresas para OnlyFans luciendo micro lencería

–“La Chica del Clima”, Yanet García, sube a una moto acuática para lucir por la espalda su microbikini