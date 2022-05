La impactante transformación de Millie Bobby Brown a través de los años

Click to share on Facebook (Opens in new window)

No cabe duda que una de las estrellas jóvenes más prometedoras de Hollywood es Millie Bobby Brown, pues con apenas 18 años se ha convertido en todo un referente cultural gracias a sus icónicos papeles y su actividad como embajadora de la Unicef. ¡Descubre cómo ha cambiado con los años!

Nacida en la ciudad de Marbella, España en el 2004, Millie comenzó su carrera a la edad de 9 años, participando en la popular serie de la ABC “Once Upon a Time in Wonderland”. A pesar de tener pequeñas participaciones en otros shows como “Grey’s Anatomy” o “Modern Family”, sería un par de años más tarde cuando se convertiría en el icono cultural que es actualmente.

Millie saltó a la fama de forma instantánea al conseguir su icónico rol como ‘Eleven’ en la popular serie “Stranger Things”, convirtiéndose, de manera sorpresiva, en una de las actrices jóvenes más influyentes del medio. View this post on Instagram A post shared by Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)

No podemos dejar de lado su esfuerzo constante en la Unicef, logrando ser una de las personas más jóvenes en ser nombrada Embajadora de buena voluntad. View this post on Instagram A post shared by Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)

Desde entonces, su carrera profesional no ha dejado de expandirse. La joven actriz se ha mantenido ocupada participando en diversas películas e incursionando en el modelaje. View this post on Instagram A post shared by Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)

Además de ser la cara de varias marcas, Millie también ha creado su propia línea de belleza, “Florence by Mills” cuenta con una colección de labiales, sombras y máscaras faciales. View this post on Instagram A post shared by florence by mills (@florencebymills)

Por supuesto, la joven actriz continúa su rol como ‘Eleven’ en la serie que la catapultó al estrellato, papel que podremos disfrutar muy pronto ante el inminente estreno de su cuarta temporada. View this post on Instagram A post shared by Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)

