Osvaldo Ríos habla de su relación con Shakira en La Casa de Los Famosos 2: “…Me las dedicó todas”

En La Casa de Los Famosos 2 se han dado todo tipo de discusiones y también revelaciones. Una de ellas son los detalles de la relación que tuvo el actor Osvaldo Ríos con la colombiana Shakira. El mismo confesó que tiene todas las canciones que le dedicara la intérprete de “My Hips don’t lie” al que fue en un momento el amor de su vida.

“En la servilleta con su letra original, las tengo guardadas en un sobrecito en la casa, me las dedicó todas, todas… esa, Ojos Así, Moscas en la Casa, Tú … Todas, todas, Bruta Ciega Sorda Muda, todas, las tengo de puño y letra… ¿Dónde están los ladrones? …que no han visto En París porque estábamos en París y, cuando vamos a tomar el avión de París para Bogotá, se le pierden todas las letras de las canciones. Se las robaron y ella vino una por una y las reescribió todas…”, dijo Osvaldo Ríos a sus compañeros en La Casa de Los Famosos sobre la relación que mantuvo hace muchos años con Shakira.

También dijo que duraron casi un año: “…Después de eso yo me fui a España y ella pues bueno siguió su camino y ella se convirtió en la gran estrella que es hoy en día…”. Luego de esta relación, Gerard Piqué deja en evidencia a Shakira en cuanto al matrimonio: “Sí, es su mentalidad…”mantuvo otra de muchos años con Antonio De La Rúa. Mismo con el que terminó no muy bien después que este la demandara y exigiera supuestos pagos de honorarios, pues alegaba haber dedicado tiempo al manejo de la carrera de la cantante. View this post on Instagram A post shared by SHAKIRA MÉXICO 🇲🇽🌐 (@shakiramebarak_)

Posteriormente, Shakira cooció a Gerard Piqué, con el que no se ha casado, pero con el que tiene una relación sólida y dos hijos en común: Milan y Sasha. Pero lo que nos trae a acá es La Casa de Los Famosos 2 y Osvaldo Ríos, quien se desató en la fiesta de fin de semana del reality de Telemundo. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Ahí le bailó muy sexy a modo de stripper a su compñaera Laura Bozzo, quien se sonrojó y hasta gritaba y reía de emoción. Sin embargo, todos los momentos dentro de La Casa de Los Famosos 2 no han sido los mejores para la peruana. View this post on Instagram A post shared by La Mesa Caliente (@lamesacaliente)

Hace poco la propia Niurka Marcos dijo que, si Laura Bozzo sigue molestándola, le dará un “galletón” y le sonará la “jeta”. Esto, por un supuesto malentendido, donde la “Señorita Laura” malinterpretó que Niurka estaba arremetiendo contra ella. A pesar de esta discusión, también han tenido momentos tiernos donde hasta abrazos se han dado. View this post on Instagram A post shared by La Mesa Caliente (@lamesacaliente)

Por otro lado y volviendo al tema de Osvaldo Ríos. La propia Niurka Marcos confesó los primeros días que había tenido un romance con él: “Es tremendo camón“. Esto fue hace muchos años según dieron a entender. También aseguró que el actor le había pedido para ese momento que nadie se enterara. Sin embargo, hoy en día se llevan muy bien y andan jugándose el todo por el todo en La Casa de Los Famosos 2.

