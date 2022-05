Raphy Pina da sus primeras palabras después de la sentencia y antes de entregarse a las autoridades

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El marido de Natti Natasha, el empresario Raphy Pina, fue sentenciado a 41 años de prisión por posesión ilegal de armas. A su salida de los juzgados ofreció a la prensa sus primeras palabras después del dictamen de sentencia y antes de entregarse voluntariamente en las autoridades para ingresar a la cárcel.

La sentencia de Raphy Pina, marido de Natti Natasha comienza hoy mismo, día en que también se enteró que pasará más de 3 años en prisión, después de ser declarado por culpable por una corte federal en San Juan, Puerto Rico. El mánager dio sus primeras palabras y dijo que esperaba el resultado.

“Hoy, yo me voy a prisión pero voy a volver y voy a pelear por mis derechos. Le doy agradecimiento a todos. Yo solo les pido fe, que sigan las oraciones… Que cuiden a mi familia, a mis hijos, a mis hijas y que sepan que yo no voy a ir”, dijo la pareja de Natti Natasha, Raphy Pina.

“Voy a mi casa a darle un beso a y virar pa’trás. Me voy a cambiar y a entregarme voluntariamente… Siempre sabía que me iban a castigar… Era mi apreciación”, fueron las palabras de Raphy Pina a los distintos medios de comunicación. Se le notó sereno respondiendo a todas las preguntas y dando a entender que, probablemente su equipo de defensa apele a la sentencia.

Adicional a los 41 meses en prisión, la pareja de la popular cantante de reggaetón Natti Natasha, también deberá permanecer 3 años bajo libertad condicional con ciertas presentaciones en corte. Esto sumado al monitoreo digital. Mismo que ya tenía puesto mientras esperaba el dictamen de sentencia y que mostró hace no mucho en redes sociales.

Raphy Pina compartió un mensaje en redes sociales apenas supo el resultado: “Los quiero mucho! Nos vemos pronto. Gracias por sus oraciones!” Aún así habló al salir tal como lo hizo también cuando iba vía la corte.

“Hoy no me despedí de ti porque volveré cuando estés despierta y te daré muchos besos. Te amo”, fueron las tiernas palabras que dijo Raphy Pina para su hija Vida Isabelle acompañándolo de una foto donde se ve a la chiquita durmiendo. Natti Natasha aún no se ha pronunciado más del apoyo que dijo seguirá dándole a su pareja. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

El que sí habló justo en las afueras de la corte en San Juan, Puerto Rico fue su mejor amigo Daddy Yankee, quien dijo que Raphy Pina es un hombre que ha generado empleado en la isla, que ha fomentado el turismo de la región y que, sin duda fuese mucho más útil si estuviese afuera. También dijo que estaba preocupado como es la naturaleza del empresario, pero que se mantuvo lo más sereno posible antes de conocerse la sentencia. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

