Raphy Pina en imágenes camina esposado hacia una cárcel en Puerto Rico: “Voy camino a entregarme”

Ya la corte federal de San Juan habló y dictó sentencia: 41 meses de prisión para Raphy Pina por el delito de posesión de armas fuegos y alteración de las mismas. Después de dar sus primeras palabras al salir de los juzgados, el marido de Natti Natasha se pudo ver en unas imágenes esposado caminado para entregarse en la prisión en Puerto Rico.

A través de su cuenta de Instagram, Raphy Pina dedicó un contundente y emotivo mensaje mientras el mundo entero veía las imágenes del empresario musical caminando esposado a las afueras de la corte federal en Puerto Rico y subiéndose a una furgoneta custodiado por las autoridades pertinentes.

“Voy camino a entregarme. Me despedí de mis seres queridos. No confíen en nadie que a la gente le molesta la felicidad ajena. La justicia quiere hacerme un delincuente a coj***. Les demostraré una vez más qué tan equivocados estaban!!, fueron las palabras de Raphy Pina pareja de Natti Natasha a través de su cuenta de Instagram, mientras los distintos medios de comunicación mostraban las imágenes del productor y mánager musical esposado. View this post on Instagram A post shared by Paparazzamx (@paparazzamx)

Desde la cuneta de la hija menor de Raphy Pina, Vida Isabelle, se pudo leer un sentido mensaje: “Te veo pronto” y una foto de ambos. A lo que Raphy respondió: “Te Amo Pa’ Siempre”. Natti Natasha se mantuvo a su lado a la salida de la corte y dijo que ahí estaban para apoyarlo y dar la batalla.

Por las declaraciones de Raphy Pina y su último mensaje en redes sociales, se puede presumir que la defensa del empresario probablemente apele la decisión del juez federal. Justo Daddy Yankee, máximo exponente del género urbano y mejor amigo de Raphy, dedicó unas palabras donde dijo que el boricua es un hombre de bien, familiar y que ha creado fuentes de trabajo para la isla de Puerto Rico. Aseguró también que Raphy es más útil en libertad por el bien de muchos ciudadanos comunes a quien ha ayudado.

Por lo pronto habrá que esperar a ver cuáles son las siguientes acciones legales por parte del equipo legal de Raphy Pina y si Natti Natasha se pronuncia a respecto. Recordemos que la misma anda en promoción de nueva música por lo que seguramente se pronuncie en su momento. View this post on Instagram A post shared by 𝔼 𝕊 ℂ 𝔸 ℕ 𝔻 𝔸 𝕃 𝕆 ✌︎︎ (@escandalo_o)

